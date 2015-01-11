О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Видео.



Налоговая инспекция сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 №576 субъекты малого и среднего предпринимательства, ведущие деятельность в пострадавших от COVID-19 отраслях, вправе направить заявление по форме КНД 1150102 для получения субсидии за апрель 2020 года.

Указанное заявление получатель субсидии направляет в налоговый орган в период с 1 мая до 1 июня 2020 года. Заявление может быть направлено в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика – юридического лица, либо личный кабинет индивидуального предпринимателя, представлено лично, или направлено в виде почтового отправления.

ВАЖНО! Проверить возможность получения субсидии Вы можете на сайте www.nalog.ru, пройдя по ссылке «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства!» на главной странице сервиса, в разделе «Проверить соблюдение этих условий можно здесь» необходимо внести свой ИНН.

В случае положительного решения налоговая инспекция рекомендует незамедлительно направить заявление на субсидию одним из указанных способов.

По возникающим вопросам Вы можете обратиться по телефону (35151) 4-00-26, (35130) 4-93-36, (35153) 2-45-17