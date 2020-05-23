Информация о COVID-19 в Озерском городском округе на 24 мая

По состоянию на 24 мая в Озерске зарегистрировано: 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией;

больных COVID-19: 24 человека, из которых 3 ребенка;

выздоровели: 4 человека.

Новый пациент – женщина, 1949 года рождения. Заражение covid-19 произошло внутри семьи, где уже был выявлен заболевший. С пневмонией госпитализирована в инфекционное отделение КБ № 71.

В инфекционном отделении Клинической больницы № 71 находится 19 пациентов, в том числе двое детей. Двое заболевших продолжают лечение в Челябинске. Одна пациентка проходит лечение в г. Кыштыме по месту жительства. Мама и ребенок, пребывающие дома по медицинским показаниям, – из одного контактного, «семейного» очага.

На карантине находится 176 человек.

Медики просят жителей Озерска не заниматься самолечением, которое при появлении признаков недомогания может усугубить ситуацию и навредить организму. Необходимо своевременно обращаться за помощью к врачу по телефону.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43037/