Информация о COVID-19 в Озерском городском округе на 25 мая

На сегодняшний день в Озерске зарегистрировано: 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией;

больных COVID-19: 24 человека, из которых 3 ребенка;

выздоровели: 4 человека.

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 25 мая не выявлено.

В инфекционном отделении Клинической больницы № 71 находится 19 пациентов, в том числе двое детей. Двое заболевших продолжают лечение в Челябинске. Одна пациентка проходит лечение в г. Кыштыме по месту жительства. Мама и ребенок, пребывающие дома по медицинским показаниям, – из одного контактного, «семейного» очага.

Из общего числа заболевших за весь период выявления коронавируса в округе (из 28 человек) у 10 пациентов было диагностировано осложнение в виде коронавирусной пневмонии. У остальных заболевание протекало и протекает в легкой форме.

На карантине находится 176 человек.

Медики просят жителей Озерска не заниматься самолечением, которое при появлении признаков недомогания может усугубить ситуацию и навредить организму. Необходимо своевременно обращаться за помощью к врачу по телефону.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43045/