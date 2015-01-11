+ 3 заболевших за сутки

На сегодняшний день в Озерске зарегистрирован 31 случай заболевания коронавирусной инфекцией;
больных COVID-19: 27 человек, из которых 3 ребенка;
выздоровели: 4 человека.
Новые случаи заболевания коронавирусом выявлены у троих человек, у этих пациентов обнаружена пневмония.
Жительница Озерска 1945 года рождения – контактная в семье.
Женщина 1979 года рождения, работник ПМЗ ФГУП «ПО «Маяк». У нее заболевание диагностировано после обращения за медицинской помощью.
У женщины 1948 года рождения, проживающей в поселке Метлино, заболевание также выявлено после обращения пациентки за медпомощью.
Все контакты заболевших выявляются сотрудниками Межрегионального управления № 71 ФМБА России.
В инфекционном отделении Клинической больницы № 71 находится 21 пациент, в том числе двое детей. Двое заболевших продолжают лечение в Челябинске. Одна пациентка проходит лечение в г. Кыштыме по месту жительства. Двое, мама и ребенок, находятся дома.
.Житель Озерска 1939 года рождения переведен в Областную больницу № 3 г. Челябинска в связи с тяжелым течением пневмонии при сопутствующем заболевании.
На карантине находится 186 человек.
Медики призывают жителей Озерска не заниматься самолечением, которое при появлении признаков недомогания (повышенная температура, слабость, признаки ОРВИ) может усугубить ситуацию и навредить организму. Необходимо своевременно обращаться за помощью к врачу по телефону.