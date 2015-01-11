В Челябинскую область вернется жара до +33 градусов

В Челябинскую область возвращается жара – теплая погода продержится на Южном Урале до конца рабочей недели.
В среду, 27 мая, прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночные температуры составят 8-13 градусов, в горах похолодает до плюс трех. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов, на юге области – до 33.
В четверг, 28 мая, на Южном Урале потеплеет до 25-30, на юге снова ожидается до 33. Местами пройдут дожди и грозы. В пятницу, 29 мая, немного похолодает – будет 23-28 градусов.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskuyu-oblast-vernetsya-zhara-do-33-gradusov_126790.html