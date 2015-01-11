+ 2 новых заболевших коронавирусом в Озёрске

На сегодняшний день в Озерске зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией;

больных COVID-19: 28 человек, из которых 3 ребенка;

выздоровели: 5 человек.

Выявлено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: женщина, 1962 года рождения, заболевание обнаружено при обращении за медицинской помощью, и женщина 1972 года рождения, источник заражения - «семейный» очаг.

Трое пациентов продолжают лечение в Челябинске. Двое наблюдаются дома. Одна пациентка проходит лечение в Кыштыме, 22 заболевших - в инфекционном отделении Клинической больницы № 71.

На карантине находится 225 человек.

По информации медиков, согласно новым санитарным правилам «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденным главным государственным санитарным врачом РФ, лица, которые наблюдаются как контактные по коронавирусу, обследуются один раз, при этом они обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. При появлении симптомов ОРВИ контактные лица обследуются незамедлительно.

Медики призывают жителей Озерска не заниматься самолечением, которое при появлении признаков недомогания (повышенная температура, слабость, признаки ОРВИ) может усугубить ситуацию и навредить организму. Необходимо своевременно вызывать врача по телефону.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/43091/