В Челябинской области стартует Ильменский фестиваль

Первый тур конкурса авторской песни в онлайн-формате стартует 1 июня на сайте Ильменского фестиваля – сроки проведения мероприятия сдвигаются из-за пандемии коронавируса.

С 1 по 30 июня на сайте ilmeny.org состоится первый этап конкурса авторской песни. Онлайн-формат первого этапа конкурса не является нововведением: в 2017-2018 годах проводился интернет-конкурс по итогам которого участники автоматически проходили во второй этап.

Принять участие в первом туре могут музыканты в возрасте от 18 лет. Номинации: автор стихов и музыки, автор стихов, автор музыки, исполнитель, дуэт, ансамбль. С 1 по 30 июня на сайте, во вкладке «Конкурс авторской песни», участник заполняет форму заявки (ФИО, город, контакты, номинация, название и авторы произведения, ссылка на загруженное на Youtube видео с исполнением песни). Заявка считается принятой, если участник получил от организаторов письмо с подтверждением регистрации.

Итоги первого тура будут опубликованы на сайте 7 июля. О сроках проведения второго тура организаторы сообщат позже.

Ильменский фестиваль авторской песни входит в официальный список брендов Южного Урала. За прошедшие годы почетными гостями и членами жюри фестиваля были Юрий Визбор, Александр Городницкий, Виктор Берковский, Владимир Ланцберг, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик, Алексей Иващенко, Леонид Сергеев, Виктор Третьяков. В концерте «Олег Митяев представляет…» в разные годы принимали участие специальные гости: Дмитрий Харатьян, Владимир Кристовский (группа UMA2RMAN), Тамара Гвердцители, Вячеслав Бутусов, Вениамин Смехов, Юрий Стоянов, Леонид Лейкин, Никита Высоцкий, Валерий Сюткин, Сергей Трофимов, Сергей Безруков, Юрий Гальцев, Сергей Чиграков («Чиж») и другие.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-startuet-Ilmenskiy-festival_126874.html