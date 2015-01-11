Режим повышенной готовности в Челябинской области продлят до 15 июня

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлит режим повышенной готовности в регионе до 15 июня – документ глава Южного Урала подпишет в ближайшие дни.

«Мы видим статистику. У нас сегодня существенный прирост диагностированных коронавирусом – 148 человек. Очевидно, что ситуация остается неспокойной», – подчеркнул Алексей Текслер.

В зависимости от ситуации с распространением коронавируса в регионе, даже в режиме повышенной готовности, будет рассматриваться вопрос поэтапного снятия ограничений.

Напомним, на утро 28 мая в Челябинской области подтверждены 2 586 случаев заболевания COVID-19 – плюс 148 новых подтверждений к среде, 27 мая. С начала пандемии скончались 35 человек с коронавирусом.

https://dostup1.ru/society/Rezhim-povyshennoy-gotovnosti-v-Chelyabinskoy-oblasti-prodlyat-do-15-iyunya_126882.html