Жителей Озерска пригласят обсудить новые правила благоустройства

Слушания по правилам благоустройства округа состоятся 18 июня в 17:00 часов. Провести их раньше не дал коронавирус. Вместе с жителями округа власти обсудят нововведения в Правилах и в случае необходимости совместно внесут в документ правки. Такое решение накануне приняли на депутатской сессии.

Нововведения коснутся и порядка проведения конкурса на должность главы округа. Новая редакция Положения учитывает изменения, которые были внесены в закон Челябинской области. В частности, в обновленном документе учитываются требования законодательства о противодействии коррупции. Предусмотрено, что объявление и вся информация о конкурсе будут размещаться в отдельном разделе на сайте администрации. Кроме того, новое положение более четко регламентирует требования к уровню образования и профессиональным навыкам. А каждого кандидата на должность теперь будут оценивать по системе баллов. Как пояснили специалисты аппарата Собрания депутатов, новая редакция положения исключает субъективизм и конкретизирует процедуру проведения конкурса. Напомним, полномочия действующего главы округа заканчиваются уже в этом году.

После окончания особого режима по коронавирусу Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков отчитаются о проделанной работе за прошлый год. Это событие тоже пришлось перенести из-за пандемии. До окончания действия особого режима решением Собрания депутатов перенесены также отчет об исполнении бюджета округа и отчёт Контрольно-счётной палаты. Это сделано для того, чтобы в заседаниях смогли принять участие жители округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43107/