В Челябинской области с 1 июня возобновляют работу отделы ЗАГС

С 1 июня возобновляется работа отделов ЗАГС в Челябинской области – принимать посетителей будут по записи.
В отделах ЗАГС будут предоставляться госуслуги по регистрации всех видов актов гражданского состояния (рождение, заключение и расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени, регистрация смерти) и истребованию личных документов с территории иностранных государств, также будет осуществляться выдача повторных свидетельств и справок.
Прием будет осуществляться по предварительной записи через портал госуслуг или по телефону отдела ЗАГС.
Регистрация заключения брака производится только в присутствии лиц, вступающих в брак, без гостей.
При обращении в отделы просят соблюдать меры безопасности, надевать маску и перчатки. Данные меры будут действовать до 14 июня.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-s-1-iyunya-vozobnovlyayut-rabotu-otdely-ZAGS_126914.html