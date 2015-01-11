В Озерске Росгвардия подарила праздник детям-сиротам

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, военнослужащие гарнизонного клуба войсковой части 3273 Озерской дивизии войск национальной гвардии России 1 июня, в День защиты детей, подготовили музыкально-развлекательную программу и приехали в Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чтобы поздравить ребятишек с теплым солнечным праздником.

Расположившись на площадке перед окнами центра, военнослужащие Софья Сырова и Никита Воробьев исполнили для ребят добрые детские песни о дружбе и детстве, а также станцевали под зажигательную композицию UNO. Руководитель гарнизонного клуба Игорь Савчук радовался вместе с детьми:

-Несмотря на расстояние, детворе удалось поиграть и спеть вместе с артистами. Приятно было смотреть на счастливые детские лица. Праздничное настроение поневоле передалось всем участникам программы!

Ярким моментом праздника для мальчиков и девочек стало выступление военного духового оркестра под руководством майора Алексея Донского. Некоторые малыши впервые видели выступление настоящего военного оркестра, дефиле музыкального коллектива вызвало у ребят незабываемые эмоции.

После концерта заместитель командира дивизии по работе с личным составом полковник Вячеслав Морозов и военнослужащие гарнизонного клуба еще раз поздравили ребят с любимым праздником и вручили им сладкие подарки.

Информация и фото: гарнизонный клуб войсковой части 3273.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43136/