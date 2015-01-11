Жители аварийных домов Кыштыма начали получать квартиры в новостройках

Жители трех аварийных двухэтажных домов в Кыштыме, построенных ещё 90 лет назад, переедут в новое современное, комфортное жилье.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кыштыма, двухэтажные дома по улице Вайнера, 11, Булдымской, 14 и Ст .Графитовая, 2 были построены еще в сороковые годы и за время эксплуатация пришли в аварийное состояние.

Ветхие двухэтажки пойдут под снос, а их жители начали получать благоустроенные квартиры в новостройках: на улице Гагарина, 4Г, на Каолиновом и Дальняя, 7А, на Дальней Даче.

В начале июня ключи от своих новых благоустроенных квартир получили 27 семей. Все жилые помещения с чистовой отделкой, установлена сантехника, а также есть электрическая плита. «Я в восторге от нашей новой квартиры. Только самые лучшие эмоции. Конечно, это несравнимо с тем, где мы с мамой проживали ране», - поделилась впечатлениями одна из новосёлов Римма Нигматуллина.

«Давно ждала переезда. Сегодня много положительных эмоций. Здесь большие комнаты, просторная кухня, удобный коридор, мне всё очень нравится», - рассказала жительница Кыштыма Ольга Пильникова. Новоселы планируют в ближайшее время начать обживать новое жилье.

В администрации Кыштыма уточнили, во второй половине июня ожидается переезд ещё 12 семей из дома №6 по улице Вайнера. Всего в первый летний месяц новое жильё получат 39 кыштымских семей. По словам начальника жилищного отдела администрации Кыштымского городского округа Евгении Лапшенковой, до конца года планируется переселить еще три аварийных дома. Для жителей из аварийного жилищного фонда построят ещё одну многоэтажку на Каолиновом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры области, всего в городе новоселье отметят 70 человек, среди которых пенсионеры и семьи с детьми. Расселение домов проводится в рамках областной адресной программы «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» национального проекта «Жильё и городская среда».

В министерстве строительства региона уточнили, в 2020 году в Челябинской области было значительно увеличено финансирование программы расселения из аварийного жилья. Регион получил дополнительные средства в размере 454 миллионов рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Всего в 2020 году на расселение аварийных домов в регионе направят 2,3 миллиарда рублей.

В 2020 и 2021 годах планируется обеспечить новыми квартирами около трех тысяч жителей аварийных домов в 16 муниципальных образованиях области: Копейске, Кыштыме, Миассе, Верхнем Уфалее, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Троицке, Усть-Катаве, Челябинске, а также в Катав-Ивановском, Пластовском, Саткинском, Троицком, Увельском районах. Муниципалитеты уже проводят аукционы по выкупу квартир для переселения жителей.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/zhiteli-avariynyh-domov-kyshtyma-nachali-poluchat-kvartiry-v-novostroykah