Информация о COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 3 июня

По состоянию на 03.06.2020г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 48 случаев заболевания COVID-19.
У одного нового пациента коронавирусная инфекция выявлена из внутрисемейного очага (поселок Метлино). По двум случаям проводится эпидемиологическое расследование.
В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 24 человека с COVID-19. 20 пациентам поставлен диагноз внебольничная пневмония. Один пациент подключен к аппарату ИВЛ.
За весь период наблюдения выздоровело 19 человек.
1 человек умер.
Под медицинским наблюдением находятся 241 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа, из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.
Снято с медицинского наблюдения с начала периода 842 человека.
Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Выполнено 2361 исследование.
Напоминаем, в округе продолжает действовать режим повышенной готовности до 14 июня включительно.
В магазинах, аптеках, банках, учреждениях необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Для организаций сохраняется обязательность профилактических мер: дезинфекции помещений, масочного режима, контроля температуры тела сотрудников.