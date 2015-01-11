Информация о COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 3 июня

По состоянию на 03.06.2020г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 48 случаев заболевания COVID-19.

У одного нового пациента коронавирусная инфекция выявлена из внутрисемейного очага (поселок Метлино). По двум случаям проводится эпидемиологическое расследование.

В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 24 человека с COVID-19. 20 пациентам поставлен диагноз внебольничная пневмония. Один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

За весь период наблюдения выздоровело 19 человек.

1 человек умер.

Под медицинским наблюдением находятся 241 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа, из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.

Снято с медицинского наблюдения с начала периода 842 человека.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Выполнено 2361 исследование.

Напоминаем, в округе продолжает действовать режим повышенной готовности до 14 июня включительно.

В магазинах, аптеках, банках, учреждениях необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Для организаций сохраняется обязательность профилактических мер: дезинфекции помещений, масочного режима, контроля температуры тела сотрудников.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/43181/