В Челябинскую область вернется 29-градусная жара

К выходным в Челябинской области потеплеет до 24-26 градусов – во вторник, 9 июня, на Южном Урале воздух прогреется до 29 градусов.

В субботу, 6 июня, прогнозируется 24 градуса днем. Ожидается переменная облачность, без осадков. В воскресенье, 7 июня, потеплеет до 26 градусов, в понедельник, 8-го – до 28, пройдет небольшой дождь.

Во вторник, 9 июня, прогнозируется 29 градусов тепла, 10 июня незначительно похолодает – столбики термометров покажут 27 градусов.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskuyu-oblast-vernetsya-29-gradusnaya-zhara_127063.html