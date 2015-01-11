Новости Службы спасения

03 июня 2020 в 13.31 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от озерчанки с просьбой вскрыть дверь квартиры в доме по ул. Герцена: в квартире закрыт отец 1941 г.р. (по слова звонившей «не в себе»). На место происшествия выехала дежурная смена спасателей.

В 13.55 спасатели вскрыли дверь квартиры, передали пожилого человека на попечение родственников.

В 14.18 в ЕДДС позвонил диспетчер службы «03» с просьбой оказать помощь в транспортировке экстренного больного (1957 г.р., желудочное кровотечение, нужна госпитализация).

В 14.45 помощь была оказана дежурной сменой спасателей: пострадавшего от квартиры на носилках транспортировали до автомобиля медиков.

В 19.35 по линии 112 в службу спасения поступил звонок от очевидца с сообщением, что в железобетонном заборе по ул. Монтажников застрял ребенок. На место происшествия выехала дежурная смена спасателей. Оказалось, что мальчик (2010 г.р.) решил перелезть через забор, но не смог – застряла нога.

Спасатели при помощи специального инструмента освободили конечность ребенка, осмотрели на предмет травм, передали родственникам. Медицинская помощь не потребовалась.