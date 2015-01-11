Информация о COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 4 июня

По состоянию на 16 ч 00 мин 04.06.2020г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 51 случай заболевания COVID-19.

04.06.2020г. зарегистрировано 3 новых случаев COVID-19 – семья из поселка Метлино. Пациенты находятся под медицинским наблюдением.

В настоящее время Межрегиональным управлением № 71 ФМБА России устанавливается круг контактных лиц, выдаются постановления об изоляции контактных в целях недопущения распространения инфекции.

Всего с 13.03.2020г. по 04.06.2020 г. Межрегиональным управлением № 71 выдано 908 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 23 человека с COVID-19.

За весь период наблюдения выздоровело 20 человек.

1 пациент умер.

Под медицинским наблюдением находятся 247 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа, из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.

Снято с медицинского наблюдения с начала периода 849 человек.

По предписаниям Межрегионального управления №71 ФМБА России в квартирах и подъездах заболевших людей проводится заключительная дезинфекция. В подъездах где проживают контактные лица, проводится ежедневная текущая дезинфекция.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 71» ФМБА России. Выполнено 2456 исследований.

Медицинские организации, расположенные на территории Озерского городского округа, подведомственной ФМБА России, полностью обеспечены врачебными кадрами, средним и младшим персоналом, всеми необходимыми лекарственными препаратами, оборудованием и средствами защиты.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением № 71 ФМБА России

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43199/