Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Днем 11 июня местами на территории Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, порывы ветра 15-20 м/с.

Будьте предельно внимательны и осторожны, примите меры к снижению травматизма.

Просьба к автомобилистам: соблюдайте скоростной режим, дистанцию и правила движения в осложненных погодных условиях.

Имейте при себе средства связи.

При угрозе жизни или здоровью звоните 112 (для абонентов сотовой связи) .

Вниманию владельцев транспортных средств!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

С 12 по 14 июня 2020 в связи с проведением ремонтных работ будет перекрыто движение автотранспорта по Озерскому шоссе (в районе предприятия ФГУП ЮУрИБФ). Пути объезда: ул. Кыштымская и ул. Промышленная.

На ул. Уральская, ул. Бажова, проезд Комсомольский установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с временем действия и с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».