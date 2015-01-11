Большегрузы не пустят на федеральные трассы из-за жары на Урале

На федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях продлены ограничения для тяжеловесных автомобилей – большегрузы должны переждать дневную жару на стоянках.

Ограничения вводятся на отдельных участках М-5, А-310, Р-254 и Р-354.

«В четверг, 11 июня, в связи с высокой дневной температурой окружающего воздуха – 32-34 градуса – вводится временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей», – говорится в сообщении.

Так, с 14.00 до 22.00 по местному времени запрещен проезд фур на участках с 11-го по 130-й километр автодороги Подъезд к Екатеринбургу, с 16-го по 146-й км автодороги А-310 Челябинск – Троицк, на автодороге Р-354 Екатеринбург –Шадринск – Курган, на участке со 125-го по 356-й км, а также на трех участках трассы «Иртыш» (Р-254) – с 12-го по 55-й км в Челябинской области, с 55-го по 465-й – в Курганской, а также на дороге Подъезд к Тюмени (0-91 км).

«Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части», – уточнили в упрдор.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Bolshegruzy-ne-pustyat-na-federalnye-trassy-iz-za-zhary-na-Urale_127293.html