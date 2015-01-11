В Магнитогорске COVID-19 подтвердился у 35 беременных

За весь период пандемии в Магнитогорске положительный результат на COVID-19 выявлен у 35 беременных.

По данным городского оперативного штаба, все женщины были доставлены в Областную клиническую больницу № 2.

«На текущий момент у 13 из них роды прошли успешно, без осложнений. Мамы с детьми выписаны из больницы», – уточнили в штабе.

Со ссылкой на заместителя главврача по акушерству и гинекологии Центра охраны материнства и детства Татьяну Рядчикову сообщается, что беременные и пожилые люди больше всего подвержены риску инфицирования новой коронавирусной инфекцией. «На фоне абсолютно нормального самочувствия, то есть когда у беременной нет повышенной температуры тела, кашля или других признаков, может развиваться воспаление легких, которое очень быстро прогрессирует и переходит в тяжелую степень», – утверждает Рядчикова.

В Магнитогорске на сегодняшний день подтвержден 871 случай COVID-19, выздоровел 441 пациент. С начала пандемии от коронавируса умерли девять человек, еще восемь скончались от сопутствующих заболеваний. Продолжают лечение в стационарах 206 человек, амбулаторно – 175. В реанимации находятся шестеро, к аппаратам ИВЛ подключены четверо.

https://dostup1.ru/medicine/V-Magnitogorske-COVID-19-podtverdilsya-u-35-beremennyh_127250.html