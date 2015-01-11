На Аркаиме появится парк вымерших животных

В заповеднике «Аркаим» продолжается обустройство экологической тропы, которая откроется после снятия режима самоизоляции, – на маршруте появится, в том числе, парк вымерших животных.

Десять скульптур покажут млекопитающих степного Зауралья, которые когда-то обитали на этих территориях, но из-за воздействия человека покинули их, а то и вовсе вымерли.

«На маршруте "Аркаимская долина" появятся скульптуры сайгаков, тура (первобытного быка), кулана, тарпана (первобытной лошади), медведя и бобра. Кости этих животных археологи систематически находят при археологических раскопках. Особенно интересны свидетельства пребывания здесь тура. Обнаруженная на поселении Аркаим кость первобытного дикого быка – это самое северное свидетельство его пребывания на азиатской половине континента. В эпоху бронзы, как и в другие исторические периоды, люди охотились на туров. Их численность и ареал обитания постепенно сокращались, а в XVII веке этот вид окончательно исчез на планете Земля», – рассказали в заповеднике.

Также исчезли и тарпаны – дикие лошади. Гораздо южнее и гораздо в меньших количествах теперь обитают куланы и сайгаки. Западнее обитают бобры и медведи. Фауна этих территорий претерпела значительные перемены. И именно на эту проблему – взаимодействие природы и человека, ответственность людей за окружающий мир – сотрудники Аркаима хотели бы обратить внимание широкого круга людей таким необычным парком скульптур.

Образы животных будут воплощены из природных материалов: плетеных ветвей лозы и караганы. Автор – художник из Кизильского района Вадим Гайков.

https://dostup1.ru/society/Na-Arkaime-poyavitsya-park-vymershih-zhivotnyh_127358.html