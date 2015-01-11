О необходимости соблюдения масочного режима в магазинах напомнил Сергей Сушков

От крупных торговых сетей Челябинской области потребовали соблюдать масочный режим. Видеоконференцсвязь замгубернатора Сергея Сушкова с представителями магазинов состоялась 16 июня.

Заместитель главы региона напомнил, что носить маски в торговых точках должны все и именно магазин несёт ответственность за то, что посетители ходят без средств защиты. Кроме того, охранники вправе не пускать покупателей без масок

«Ваши охранники, которые осуществляют допуск входа в магазин, должны эти вопросы на входе ставить лицам, которые без масок находятся. И в том случае, если возникает конфликтная ситуация, все государственные органы будут на вашей стороне»,

— подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Отметим, что за нарушение действующего масочного режима магазин могут закрыть на 90 дней. В правительстве региона готовы применять подобные меры. Накануне в министерстве здравоохранения области заявили, что только 10% жителей носят средства индивидуальной защиты. Напомним, масочный режим в Челябинской области продолжает действовать, как и режим повышенной готовности, который продлён до 30 июня.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/o-neobkhodimosti-soblyudeniya-masochnogo-rezhima-v-magazinakh-napomnil-sergey-sushkov/