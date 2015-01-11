«Таганай» собирает «Дневники туриста»

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий представил на заседании профильного комитета Законодательного собрания доклад о мерах по обеспечению устойчивой работы промышленных предприятий региона в 2020 году. По словам главы министерства, последствия пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений сказались на деятельности предприятий, но разработанные меры господдержки помогают промышленности региона справиться с кризисом. «Индекс промышленного производства в области отражает общую тенденцию снижения. ...
Челябинская область вновь присоединилась к проекту «Билет в будущее». Соответствующее соглашение подписано с оператором проекта - Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»... Подробнее
Общественная палата Челябинской области совместно с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» 18 июня проведет презентацию информационно-аналитического доклада «Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации»...
Челябинские волонтеры-медики 19, 20 и 21 июня поблагодарят «героев в белых халатах», борющихся с COVID-19. Медикам вручат подарки и поздравят весьма необычным образом, сообщают организаторы. «Пандемия показала нам, кто настоящие герои нашего времени. Бесценный труд врачей, их сила духа и несгибаемая воля достойны высшего уважения. Такие акции, как наша, призваны обратить внимание каждого человека нашей страны на подвиг, совершаемый этими людьми каждый день», - отмечает координатор акции в Челябинской области Данил Абубакиров.В ходе акции волонтеры подарят...
Национальный парк «Таганай» объявил конкурс на лучшую историю о походе. Претендовать на победу могут все, кто хоть раз прошелся по таганайским тропам. От авторов ждут рассказов об излюбленных местах на Таганае, интересных случаях, произошедших во время походов по парку, или подробных отчетов о путешествиях...
По состоянию на 17:00 11 июня у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 72 случая заболевания COVID-19. 11 июня зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19. 7 пациентов находятся под медицинским наблюдением в инфекционном отделении, 2 пациента на амбулаторном лечении. Подробнее
Национальный парк «Таганай» объявил конкурс на лучшую историю о походе. Претендовать на победу могут все, кто хоть раз прошелся по таганайским тропам. От авторов ждут рассказов об излюбленных местах на Таганае, интересных случаях, произошедших во время походов по парку, или подробных отчетов о путешествиях с «раскладкой» маршрутов, троп, бюджета похода, снаряжения.Формат творческой работы свободный: это может быть рассказ, стихотворение, пьеса, видео- или аудиоистория, а может быть познавательная экскурсия или лайфхаки от опытного туриста. «Цели у конкурса две. Мы хотим, чтобы более опытные туристы в своих рассказах простым языком делились опытом с другими, теми, кто еще только думает о том, чтобы посетить Таганай. Во-вторых, это сохранение туристических походных традиций. Считаю это одной из миссий «Таганая» как центра экологического туризма Челябинской области», – отметил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев. Победителей конкурса выберут в трех номинациях: «Лучшая летняя прогулка всей семьей»; «Незабываемые приключения на Таганае»; «На снежных просторах Таганая». Рассказы можно размещать в своих социальных сетях (главное, чтобы аккаунт был открыт) с хэштегом #дневникитаганайскоготуриста либо отправлять по электронной почте ecopros@taganay.org. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону 89049433239.Работы принимаются до 3 августа. Итоги подведут до 24 августа. Лучшие рассказы будут опубликованы на сайте «Таганая» и в официальной группе национального парка во «ВКонтакте», а их авторы получат памятные дипломы.Для справки:Национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст, на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв км, территория включает в себя Таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.В 2019 году в национальном парке «Таганай» побывали 141 тысяча 552 туриста.