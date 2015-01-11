Мелом, цветами и красками: Челябинск присоединится к всероссийской акции «Спасибо врачам»

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий представил на заседании профильного комитета Законодательного собрания доклад о мерах по обеспечению устойчивой работы промышленных предприятий региона в 2020 году. По словам главы министерства, последствия пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений сказались на деятельности предприятий, но разработанные меры господдержки помогают промышленности региона справиться с кризисом. «Индекс промышленного производства в области отражает общую тенденцию снижения. ...
Челябинская область вновь присоединилась к проекту «Билет в будущее». Соответствующее соглашение подписано с оператором проекта - Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»... Подробнее
Общественная палата Челябинской области совместно с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» 18 июня проведет презентацию информационно-аналитического доклада «Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации»...
Челябинские волонтеры-медики 19, 20 и 21 июня поблагодарят «героев в белых халатах», борющихся с COVID-19. Медикам вручат подарки и поздравят весьма необычным образом, сообщают организаторы. «Пандемия показала нам, кто настоящие герои нашего времени. Бесценный труд врачей, их сила духа и несгибаемая воля достойны высшего уважения. Такие акции, как наша, призваны обратить внимание каждого человека нашей страны на подвиг, совершаемый этими людьми каждый день», - отмечает координатор акции в Челябинской области Данил Абубакиров.В ходе акции волонтеры подарят...
Национальный парк «Таганай» объявил конкурс на лучшую историю о походе. Претендовать на победу могут все, кто хоть раз прошелся по таганайским тропам. От авторов ждут рассказов об излюбленных местах на Таганае, интересных случаях, произошедших во время походов по парку, или подробных отчетов о путешествиях...
По состоянию на 17:00 11 июня у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 72 случая заболевания COVID-19. 11 июня зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19. 7 пациентов находятся под медицинским наблюдением в инфекционном отделении, 2 пациента на амбулаторном лечении. Подробнее
Челябинские волонтеры-медики 19, 20 и 21 июня поблагодарят «героев в белых халатах», борющихся с COVID-19. Медикам вручат подарки и поздравят весьма необычным образом, сообщают организаторы.«Пандемия показала нам, кто настоящие герои нашего времени. Бесценный труд врачей, их сила духа и несгибаемая воля достойны высшего уважения. Такие акции, как наша, призваны обратить внимание каждого человека нашей страны на подвиг, совершаемый этими людьми каждый день», - отмечает координатор акции в Челябинской области Данил Абубакиров.В ходе акции волонтеры подарят медработникам технику, вручат детские рисунки-благодарности. Также свою благодарность добровольцы оставят в виде рисунков мелом на территориях учреждений либо высадив цветами слово «спасибо».Организаторы надеются, что акция напомнит об огромном труде сотен врачей и медсестер, ежедневно борющихся за жизнь и здоровье каждого пострадавшего от коронавируса.