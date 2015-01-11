Мелом, цветами и красками: Челябинск присоединится к всероссийской акции «Спасибо врачам»

Челябинские волонтеры-медики 19, 20 и 21 июня поблагодарят «героев в белых халатах», борющихся с COVID-19. Медикам вручат подарки и поздравят весьма необычным образом, сообщают организаторы.«Пандемия показала нам, кто настоящие герои нашего времени. Бесценный труд врачей, их сила духа и несгибаемая воля достойны высшего уважения. Такие акции, как наша, призваны обратить внимание каждого человека нашей страны на подвиг, совершаемый этими людьми каждый день», - отмечает координатор акции в Челябинской области Данил Абубакиров.В ходе акции волонтеры подарят медработникам технику, вручат детские рисунки-благодарности. Также свою благодарность добровольцы оставят в виде рисунков мелом на территориях учреждений либо высадив цветами слово «спасибо».Организаторы надеются, что акция напомнит об огромном труде сотен врачей и медсестер, ежедневно борющихся за жизнь и здоровье каждого пострадавшего от коронавируса.