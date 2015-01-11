Конкурс «Студенческий лидер 2020» пройдет на Южном Урале в новом формате

Краснокнижного лебедя-шипуна передадут из Челябинской области в Башкирию. Птица с травмированным крылом поселится в саду культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова в Уфе, сообщает министерство экологии. «Осенью прошлого года в деревне Малая Ультрякова...
Региональный минфин завершил процедуру отбора финансовых организаций, планирующих стать генеральным агентом по размещению ценных бумаг Челябинской области. Победителем отбора признано АО «Сбербанк КИБ». Всего в процедуре отбора участвовало пять...
Челябинская область стала участницей акции #МыВместе, в рамках которой почти тысяча школьников из малоимущих семей получит в подарок смартфоны для образовательных целей. #МыВместе – это совместный проект компании «Мегафон» и министерства социальных...
В Магнитогорске полным ходом идут работы по продлению бульвара по проспекту Карла Маркса от улицы Бориса Ручьева до улицы Труда. Общественное пространство преобразуют в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает минстрой.
В ходе заседания министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева представила депутатам комплексный доклад по нескольким направлениям деятельности министерства в 2019 году. Блок работы регионального ведомства ведется в рамках...
Презентацию доклада «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации» провели сегодня Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» и Общественная...
Кузница будущих инженеров – Региональный центр технического творчества – в этом году примет на бесплатное обучение 4 110 ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Они будут осваивать IT- и 3D-моделирование, робототехнику, авиамоделирование, промдизайн...
Министерство здравоохранения Челябинской области опубликовало категории пациентов, которые подлежат обязательному обследованию на COVID-19. Список разделен на три уровня по приоритетам, к каждому пункту прописан срок взятия анализов. Все пациенты будут проверены бесплатно
В Челябинской области с 26 июня по 3 июля пройдет традиционный конкурс «Студенческий лидер 2020». В этом году он состоится в онлайн-формате, сообщает Молодежный ресурсный центр.«Студенческий лидер» – ежегодный всероссийский конкурс лидеров из числа студенческого профсоюзного актива. В этом году попробовать свои силы смогут не только студенты вузов, но и обучающиеся среднеспециальных учебных заведений. В связи со сложившейся в стране эпидемиологической ситуацией региональный этап в Челябинской области впервые пройдет в формате онлайн.Конкурс состоит из пяти испытаний, это идеовизитка, конкурс отчетов, социальное проектирование, эссе и правовое ориентирование. Участники, которые справятся с ними лучше остальных, проходят в финал. На этом этапе их ждут «Заседание профсоюзного комитета», «Сюрприз» и защита отчетов.По итогам конкурса победитель и призеры будут награждены дипломами и ценными призами. В дальнейшем они могут рекомендоваться для участия в окружном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер».Принять участие в конкурсе может любой студент, обучающийся в вузе или ссузе Челябинской области. Зарегистрироваться на конкурс нужно через систему АИС Молодежь (ссылка для регистрации https://myrosmol.ru/event/46555). Заявки принимаются до 25 июня.Организаторами конкурса выступают министерство образования и науки Челябинской области, Государственное бюджетное учреждение «Молодежный ресурсный центр Челябинской области», Челябинская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Федерация профсоюзов Челябинской области, Студенческий координационный совет профсоюза Челябинской области.