На Южном Урале 22 июня запустят онлайн-акцию «Свеча Памяти»

Традиционная для 22 июня акция «Свеча Памяти» в этом году проводится в онлайн-формате. В День памяти и скорби челябинские поисковики и школьники представят в социальных сетях восемь коротких фильмов, в которых выражено их личное отношение к событиям Великой Отечественной войны и к поколению победителей.Традиционно акция «Свеча памяти» проходила в ином формате: на протяжении трех последних лет ее организаторы – поисковый отряд «Ориентир» и 36-я школа Челябинска – разворачивали действие на пешеходной части улицы Кирова. У памятника Добровольцам-танкистам в ночь на 22 июня зажигались сотни свечей.В 2020 году из-за сложной эпидемиологической ситуации нет возможности провести акцию в такой форме, но инициативная группа смогла сплотить вокруг себя больше сотни детей, родителей, педагогов, которые и стали исполнителями главных ролей в фильмах. В них также вошли материалы из семейных архивов, творческие номера, рассказы об участии в проекте «Мы пишем Ваши имена», родившемуся в Нижней Саксонии. С экрана к зрителям обратится директор Музея трудовой и боевой славы ЧТЗ Надежда Дида, члены рабочей группы мемориала «Хёрстен» Алла Русанова-Ванингер и Петер Ванингер из Германии, дети участников Великой Отечественной войны и многие другие. А в заключение акции интернет-пользователям будет предложено посмотреть художественный фильм «Завтра была война».Все информационные материалы акции публикуются в социальной сети «ВКонтакте» на странице сообщества «36-я школа г.Челябинск»(https://vk.com/club131141355) с хештегами #СвечаПамяти2020 #ВахтаПамяти2020 #ИскатьНельяЗабыть.Акция проводится Челябинской региональной общественной организацией «Поисковый отряд «Ориентир» и МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» в рамках проекта «Искать, нельзя забыть!», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации.
Источник: Поисковый отряд «Ориентир»