Жара до +41 °С. Синоптики рассказали о погоде на Урале в июле

Специалисты Гидрометцентра рассказали о климатических особенностях июля на территории Челябинской области. Второй летний месяц является самым теплым, но в то же время дождливым.

Обычно средняя температура воздуха в июле на Южном Урале составляет +18+19 °С, в горах прохладнее – +16+17 °С. Однако бывают рекорды. Абсолютный максимум температуры воздуха был +41 °С, почвы еще выше – до +64 °С, а минимум на почве доходил до -2 °С.

В июле дожди идут чаще на севере Челябинской области. Иногда в регионе осадков больше, чем обычно, в 2-3 раза. Так 1994 году в Челябинске их выпало 233% от месячной нормы, а 2002 году –практически не было.

А еще в июле больше всего гроз. В среднем в региональном центре они гремят девять дней.

В середине лета на Южном Урале преобладают ветры западного и северо-западного направления. Бывало такое, что порывы в горах достигали 40 м/с.

Предварительный прогноз на июль 2020 года пока не радует. По данным Gismeteo.ru, начало месяца в Челябинской области будет прохладным и дождливым. Ожидается понижение температуры до +12+13 °С, в редкие дни она будет подниматься до +20+23 °С.

Солнечных дней, согласно данным синоптиков, будет мало. Первая половина месяца будет пасмурной и дождливой.

Прохладным июль будет в целом на всем Урале. Температура в пределах нормы и ниже ожидается в Курганской области и на юге Тюменской области.

Зато повезет жителям центральной России и Поволжья. Превышение температурной нормы может быть зафиксировано также в Сибири, Магаданской области и на Камчатке. На курортах Краснодарского края и Крыма обещают до +28+33 °С.

https://www.cheltv.ru/zhara-do-41-s/