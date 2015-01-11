2020-06-22YEKT13:28:00 | Губерния Выставка «Маленькие герои большой войны» откроется в центральном парке Челябинска Источник: Объединенный государственный архив Челябинской области









В Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 24 июня открывается новая фотовыставка - «Маленькие герои большой войны». Это уже четвертая экспозиция, подготовленная к юбилею Победы Объединенным государственным архивом Челябинской области, в рамках сотрудничества с ЦПКиО.На 12 стендах представлены фотографии детей и подростков, заступивших на рабочие места вместо ушедших на фронт отцов и старших братьев. В архиве хранятся фотоальбомы и отдельные снимки маленьких героев большой войны. Фотографии сохранили лица, однако, к сожалению, неизвестны имена этих подростков, героически трудившихся на предприятиях Южного Урала и дававших для фронта оружие возмездия. Мало известно и о судьбах юношей и девушек, снятых во время работы на станке, учебы или при вручении знаков отличия за стахановский труд. Но все они заслуживают особого рассказа.На одном из снимков худенький подросток стоит на импровизированной трибуне в цехе и о чем-то говорит, а его слушает масса людей. Подпись под фото гласит, что это Михаил Мезенцев, молодой рабочий завода им. Серго Орджоникидзе. Кто же он? Архивные документы рассказывают, что 16-летний Миша Мезенцев возглавил фронтовую комсомольскую бригаду, которая работала под девизом «Побеждай не числом, а умением». Она была лучшей на заводе. В 1943 году бригада выполнила за год два годовых плана, за что ей присвоили имя Героя Советского Союза Александра Матросова. Юный бригадир образцово наладил работу своего коллектива, организовал азартное товарищеское соревнование внутри бригады, оперативную взаимопомощь и полную взаимозаменяемость. За мастерство парня называли «виртуозом-станочником, знатным стахановцем военного времени». В его бригаде трудились такие же подростки, как он сам, – Нефедов, Новиков, Глячков. На станкостроительном заводе о юных гвардейцах тыла сочинили песню:«Пусть весь завод о них услышит,И пусть гордится весь завод!Бригада Мезенцева Миши,Привет и слава в Новый год!»За качественное выполнение важных военных заказов и доблестную работу фронтовую бригаду имени Александра Матросова неоднократно поощряли, а бригадира Мишу Мезенцева наркомат боеприпасов наградил именными часами.







Источник: Объединенный государственный архив Челябинской областиВ Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 24 июня открывается новая фотовыставка - «Маленькие герои большой войны». Это уже четвертая экспозиция, подготовленная к юбилею Победы Объединенным государственным архивом Челябинской области, в рамках сотрудничества с ЦПКиО.На 12 стендах представлены фотографии детей и подростков, заступивших на рабочие места вместо ушедших на фронт отцов и старших братьев. В архиве хранятся фотоальбомы и отдельные снимки маленьких героев большой войны. Фотографии сохранили лица, однако, к сожалению, неизвестны имена этих подростков, героически трудившихся на предприятиях Южного Урала и дававших для фронта оружие возмездия. Мало известно и о судьбах юношей и девушек, снятых во время работы на станке, учебы или при вручении знаков отличия за стахановский труд. Но все они заслуживают особого рассказа.На одном из снимков худенький подросток стоит на импровизированной трибуне в цехе и о чем-то говорит, а его слушает масса людей. Подпись под фото гласит, что это, молодой рабочий завода им. Серго Орджоникидзе. Кто же он? Архивные документы рассказывают, что 16-летний Миша Мезенцев возглавил фронтовую комсомольскую бригаду, которая работала под девизом «Побеждай не числом, а умением». Она была лучшей на заводе. В 1943 году бригада выполнила за год два годовых плана, за что ей присвоили имя Героя Советского Союза Александра Матросова. Юный бригадир образцово наладил работу своего коллектива, организовал азартное товарищеское соревнование внутри бригады, оперативную взаимопомощь и полную взаимозаменяемость. За мастерство парня называли «виртуозом-станочником, знатным стахановцем военного времени». В его бригаде трудились такие же подростки, как он сам, – Нефедов, Новиков, Глячков. На станкостроительном заводе о юных гвардейцах тыла сочинили песню:«Пусть весь завод о них услышит,И пусть гордится весь завод!Бригада Мезенцева Миши,Привет и слава в Новый год!»За качественное выполнение важных военных заказов и доблестную работу фронтовую бригаду имени Александра Матросова неоднократно поощряли, а бригадира Мишу Мезенцева наркомат боеприпасов наградил именными часами. Источник: Объединенный государственный архив Челябинской области AzAzA 2020-06-22YEKT13:28:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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