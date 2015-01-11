2020-06-22YEKT10:00:00 | Губерния Бережливое производство поможет российской экономике восстановиться быстрее Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области









В период пандемии коронавируса серьезным заделом в наращивании объемов производства и повышении эффективности работы предприятий, в первую очередь, промышленных, стали подходы, апробированные в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе видеоконференции с представителями отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.Глава государства, в частности, подчеркнул важность устранения неэффективных производственных процессов и активного внедрения на предприятиях страны принципов бережливого производства.«В экстремальных условиях, когда самым ценным для всех нас было время, многие предприятия скорректировали подходы к организации бизнеса, по-новому посмотрели на рутинные процессы, перешли на новые решения и повысили эффективность. Начиная с марта, эксперты Федерального центра компетенций выявили резервы увеличения производительности труда на 10 предприятиях, занимающихся выпуском средств индивидуальной защиты, медтехники, лекарств. В том числе за счет сокращения простоя оборудования и оптимальной организации рабочих мест. На многих предприятиях это уже применяется. Это не просто цифры статистики или сухие показатели эффективности. Это сохраненное здоровье и спасенные человеческие жизни», - отметил Владимир Путин.Основная задача нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Проект востребован бизнесом. В нем уже участвуют более 1,5 тысяч российских компаний из пяти базовых несырьевых отраслей: обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и ЖКХ. На рассмотрении находится еще более 2,5 тысяч заявок. Для предприятий участие в проекте бесплатно взамен на 30%-й рост производительности за три года.В Челябинской области реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» находится в ведомстве регионального минпрома и осуществляется областным Фондом развития промышленности. В рамках национального проекта работает ряд региональных, в том числе «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Первый подразумевает работу по льготному заемному финансированию, формированию пакета налоговых льгот и организации обучения сотрудников предприятий-участников за счет средств федерального бюджет по программам «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста». Второй направлен на внедрение на предприятиях-участниках основных принципов бережливого производства и создание потоков-образцов. Запланированные результаты обоих проектов на данный момент достигаются без отклонений.По словам заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, скоро список региональных проектов нацпроекта пополнится еще одним.«Понимая, как много в развитии промышленности и экономики нашего региона зависит от небольших предприятий, губернатор Алексей Текслер выступил с инициативой создать под них отдельную региональную программу в рамках нацпроекта. На ее реализацию уже предусмотрены первые средства. Это позволит нам начать внедрять принципы бережливого производства и на некрупных предприятиях, в первую очередь, машиностроения и перерабатывающей отрасли», - сказал вице-губернатор.По данным недавнего доклада, представленного министром промышленности Челябинской области Павлом Рыжим в Законодательном собрании, на сегодняшний день участниками нацпроекта являются 35 предприятий региона. К концу года их будет больше 50. За март-май 2020 года договоры участия заключены с 9 предприятиями, в том числе с автозаводом «Урал», ПКЗ «Дубровский», МПК «Ромкор» и ООО «УЗСТ».Целевой показатель 2020 года по росту производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Челябинской области - 103,1%. В целом же предполагается его рост с 101,7% в 2018-м до 104,2% в 2024 году.По мнению директора ФРП Челябинской области Сергея Казакова, увеличить производительность на предприятиях региона удается, в первую очередь, за счет устранения потерь и неэффективных действий, таких, как неравномерная и низкая загрузка операторов и оборудования, лишние перемещения, простои из-за ожидания сырья, материалов и информации, длительная переналадка. Оптимизация производственных процессов высвобождает денежные средства, которые можно использовать для развития предприятия. На это нацелены и программы льготного заемного финансирования регионального ФРП.По итогам была отмечена необходимость внесения в нацпроект Владимир Путин.По материалам пресс-службы минпрома Челябинской области. Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской областиВ период пандемии коронавируса серьезным заделом в наращивании объемов производства и повышении эффективности работы предприятий, в первую очередь, промышленных, стали подходы, апробированные в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе видеоконференции с представителями отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.Глава государства, в частности, подчеркнул важность устранения неэффективных производственных процессов и активного внедрения на предприятиях страны принципов бережливого производства.«В экстремальных условиях, когда самым ценным для всех нас было время, многие предприятия скорректировали подходы к организации бизнеса, по-новому посмотрели на рутинные процессы, перешли на новые решения и повысили эффективность. Начиная с марта, эксперты Федерального центра компетенций выявили резервы увеличения производительности труда на 10 предприятиях, занимающихся выпуском средств индивидуальной защиты, медтехники, лекарств. В том числе за счет сокращения простоя оборудования и оптимальной организации рабочих мест. На многих предприятиях это уже применяется. Это не просто цифры статистики или сухие показатели эффективности. Это сохраненное здоровье и спасенные человеческие жизни», - отметил.Основная задача нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Проект востребован бизнесом. В нем уже участвуют более 1,5 тысяч российских компаний из пяти базовых несырьевых отраслей: обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и ЖКХ. На рассмотрении находится еще более 2,5 тысяч заявок. Для предприятий участие в проекте бесплатно взамен на 30%-й рост производительности за три года.В Челябинской области реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» находится в ведомстве регионального минпрома и осуществляется областным Фондом развития промышленности. В рамках национального проекта работает ряд региональных, в том числе «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Первый подразумевает работу по льготному заемному финансированию, формированию пакета налоговых льгот и организации обучения сотрудников предприятий-участников за счет средств федерального бюджет по программам «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста». Второй направлен на внедрение на предприятиях-участниках основных принципов бережливого производства и создание потоков-образцов. Запланированные результаты обоих проектов на данный момент достигаются без отклонений.По словам заместителя губернатора Челябинской области, скоро список региональных проектов нацпроекта пополнится еще одним.«Понимая, как много в развитии промышленности и экономики нашего региона зависит от небольших предприятий, губернатор Алексей Текслер выступил с инициативой создать под них отдельную региональную программу в рамках нацпроекта. На ее реализацию уже предусмотрены первые средства. Это позволит нам начать внедрять принципы бережливого производства и на некрупных предприятиях, в первую очередь, машиностроения и перерабатывающей отрасли», - сказал вице-губернатор.По данным недавнего доклада, представленного министром промышленности Челябинской областив Законодательном собрании, на сегодняшний день участниками нацпроекта являются 35 предприятий региона. К концу года их будет больше 50. За март-май 2020 года договоры участия заключены с 9 предприятиями, в том числе с автозаводом «Урал», ПКЗ «Дубровский», МПК «Ромкор» и ООО «УЗСТ».Целевой показатель 2020 года по росту производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Челябинской области - 103,1%. В целом же предполагается его рост с 101,7% в 2018-м до 104,2% в 2024 году.По мнению директора ФРП Челябинской области, увеличить производительность на предприятиях региона удается, в первую очередь, за счет устранения потерь и неэффективных действий, таких, как неравномерная и низкая загрузка операторов и оборудования, лишние перемещения, простои из-за ожидания сырья, материалов и информации, длительная переналадка. Оптимизация производственных процессов высвобождает денежные средства, которые можно использовать для развития предприятия. На это нацелены и программы льготного заемного финансирования регионального ФРП.По итогам была отмечена необходимость внесения в нацпроект ВКС под председательством Президента РФ цифровизации промышленного производства, что также позволит увеличить производительность труда.«У нашей экономики, у страны в целом, есть и резервы, и успешные модели для существенного повышения производительности труда, эффективности во всех сферах. Но самое главное, что эта ситуация нас всех объединила. Это позволило нам выходить из нее с минимальными потерями», - заключил.По материалам пресс-службы минпрома Челябинской области. AzAzA 2020-06-22YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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