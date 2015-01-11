На Южном Урале стартовал региональный этап конкурса «Доброволец России»

Источник: Молодежный ресурсный центрС 22 по 30 июня в Челябинской области пройдет четвертьфинал конкурса «Доброволец России – 2020». Молодые люди расскажут о своем опыте волонтерства и представят собственные проекты в онлайн-формате, сообщает Молодежный ресурсный центр. В этом году южноуральцы подали более 500 заявок, в областной этап прошли 125. Ребята презентуют инициативы в направлениях: «Смелые сердцем», «Помощь животным», «Организатор добровольчества», «Милая Родина», «Уверенные в будущем», «Помощь детям» и другие. Региональным экспертам предстоит оценить представленные работы дистанционно на платформе Zoom. Лучшие пройдут в полуфинал, который состоится в рамках окружного форума. Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и направлены для участия в очном этапе Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020». Добавим, что все участники получат Положение регионального этапа, ссылку на конференцию для защиты, время и памятку на свою электронную почту. В этом году грантовый фонд конкурса по инициативе Президента РФ был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей.