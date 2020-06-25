В Каслях из-за коронавируса закрыли отделение реанимации

В Каслях приостановили работу реанимационного отделения районной больницы – у сотрудницы медучреждения выявили коронавирус.

Сотрудники отделения находятся на самоизоляции. Постановлением санитарного врача района работа реанимации приостановлена с 22 июня по 6 июля.

По данным на 25 июня, всего с диагнозом CОVID-19 на учете находятся 42 человека, в том числе 13 больных, 28 носителей бессимптомных форм, один пациент с ишемической болезнью сердца. Еще 12 человек находятся в стадии установления диагноза и лечения. Выздоровели 39 человек. За прошедшие сутки госпитализированных в инфекционный госпиталь Кыштыма не было.

https://dostup1.ru/society/V-Kaslyah-iz-za-koronavirusa-zakryli-otdelenie-reanimatsii_127635.html