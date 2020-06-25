2020-06-25YEKT12:00:00 | Губерния Дальний Таганай стал научной лабораторией Андрей Григорьев. – Кроме того, здесь, на Дальнем Таганае, на выпуклом склоне напротив метеостанции, будет заложена пробная площадь – для наблюдения за тем, как происходит зарастание горных тундр. Мы определим возраст этих мелких деревьев и кустарников, посмотрим, когда они заселились, какой вид был первым, когда это случилось. Такие же исследования уже проведены на Зигальге, Нургуше и Иремеле, а также на трех вершинах Северного Урала. Полученные материалы станут основой для статьи».Главная цель работы – изучение горно-тундровых сообществ и наблюдение за скоростью их изменения. В этом смысле Таганай – уникальное место. Там не только сохранились эти сообщества, но еще есть условия для исследователей.«На вершине Дальнего Таганая есть инфраструктура, что позволит проводить постоянные исследования, чем до этого времени в горах никто не занимался, - рассказал Андрей Григорьев. – Потому мы планируем сделать там станцию мониторинга климатогенной динамики древесно-кустарниковой растительности в горах Южного Урала. Подобные региональные наблюдения позволяют нам делать различные сценарные прогнозы по изменению климата в будущем».







Ученые Института экологии растений и животных УрО РАН проводят на вершине горы мониторинг горно-тундровых сообществ. Для подобных исследований Дальний Таганай послужит эталоном.Работа уже начата: в свой первый приезд группа ученых Института впервые произвела 3D-лазерное сканирование территории. Полученные данные будут использованы для построения цифровой модели рельефа, где, в частности, отразится пространственное положение всех деревьев и кустарников, морфологическая структура растительных сообществ, сообщает пресс-служба национального парка «Таганай».«Через пять лет мы повторим процесс и получим представление о том, как всё изменилось, - сообщил научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий Института экологии растений и животных. – Кроме того, здесь, на Дальнем Таганае, на выпуклом склоне напротив метеостанции, будет заложена пробная площадь – для наблюдения за тем, как происходит зарастание горных тундр. Мы определим возраст этих мелких деревьев и кустарников, посмотрим, когда они заселились, какой вид был первым, когда это случилось. Такие же исследования уже проведены на Зигальге, Нургуше и Иремеле, а также на трех вершинах Северного Урала. Полученные материалы станут основой для статьи».Главная цель работы – изучение горно-тундровых сообществ и наблюдение за скоростью их изменения. В этом смысле Таганай – уникальное место. Там не только сохранились эти сообщества, но еще есть условия для исследователей.«На вершине Дальнего Таганая есть инфраструктура, что позволит проводить постоянные исследования, чем до этого времени в горах никто не занимался, - рассказал Андрей Григорьев. – Потому мы планируем сделать там станцию мониторинга климатогенной динамики древесно-кустарниковой растительности в горах Южного Урала. Подобные региональные наблюдения позволяют нам делать различные сценарные прогнозы по изменению климата в будущем». Источник: НП «Таганай» AzAzA 2020-06-25YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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