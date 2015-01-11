Еще 16 семей Челябинска благодаря господдержке смогут улучшить жилищные условия

В Челябинске 16 молодым семьям сегодня вручили свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительство дома, сообщает пресс-служба городской администрации.В этом году это уже вторая церемония вручения: в марте свидетельства в рамках муниципальной программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинска» уже получила 61 семья.«Еще 16 семей благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Теслера смогут приобрести новое жилье. На эти цели направлено почти 11 миллионов рублей из различных источников финансирования. Средства поступают на блокированный банковский счет, и после того, как семья подберет новую квартиру, они смогут использовать эту выплату», - отметил, вручая документы, заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.
Источник: Пресс-служба администрации Челябинска