Еще 16 семей Челябинска благодаря господдержке смогут улучшить жилищные условия

С призывного пункта Челябинской области состоялась самая массовая отправка призывников, призванных с Южного Урала в ходе весеннего 2020 года призыва на военную службу – к местам прохождения службы отправились более 300 молодых людей, признанных годными по состоянию здоровья Подробнее