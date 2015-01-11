2020-06-30YEKT12:00:00 | Губерния На Урале подведены итоги патриотической акции «Письмо деду» Источник:









Организаторы акции определили десять победителей, чьи работы лягут в основу сценария документального фильма Свердловской киностудии, посвященного 75-летию Великой Победы. Среди авторов посланий есть и представители Челябинской области.Всего на конкурс в период с 21 апреля по 17 мая поступило 1101 письмо не только из уральских регионов, но и других уголков нашей страны, сообщает пресс-служба уральского полпредства.Подводя итоги акции, заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Борис Кириллов отметил, что организаторы столкнулись с непростой задачей. «Каждое письмо могло лечь в основу целого фильма. Мы прочитали тысячу рассказов не только о войне, это еще и истории жизни нескольких поколений, размышления и, конечно, гордость за своего героического предка», - сказал Борис Кириллов.С сентября 2020 года на Свердловской киностудии приступит к написанию сценария, в основу которого будут взяты 10 отобранных писем, и разработке документально-постановочного фильма.«К адаптации сценария будут привлечены и сами победители - авторы писем. Производство фильма планируется начать в конце 2020 года и завершить весной 2021 года. Фильм будет состоять из постановочных сцен- реконструкций с участием актеров и, возможно, самих авторов конкурсных работ», - отметила директор по кинопроизводству Свердловской киностудии Елена Флягина.Программный директор форума о новой медиакультуре «Мёд» Надежда Балаева отметила, что «во время прочтения таких посланий, благодарностей за мирное небо и даже просто рассказов правнуков о современной жизни своим героическим родственникам на глаза невольно наворачиваются слезы, а в голове стучит мысль «Никогда больше».«Наша редакция оценивала письма по нескольким критериям, один из которых – адаптируемость видеоряду. Я надеюсь, что часть этих историй войдет в фильм Свердловской киностудии и никого не оставит равнодушным», – сказала Надежда Балаева.Работы, отобранные для производства документального фильма:1. Краснобаева (Мутолапова) Светлана, Курганская область2. Мартыненко Карина, ЯНАО3. Торощина София, Свердловская область4. Орестова Елена, Тюменская область5. Лаптева Юлия, Челябинская область6. Слинкина Анастасия, Тюменская область7. Куварзин Арсений, Челябинская область8. Фомин Даниил, Свердловская область9. Хорев Владимир, ХМАО-Югра10. Теребенин Арсений, ХМАО-ЮграНапомним, акция «Письмо деду» стартовала в конце апреля 2020 года. Всем желающим предлагалось написать письмо своему родственнику, воевавшему на фронте или трудившемуся в тылу, восстанавливавшему города и села, рассказать о сегодняшнем дне, как изменилась жизнь, чем сейчас живет юное поколение, или просто сказать самые главные слова благодарности за жизнь и мирное небо над головой.Организаторами акции выступили аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе совместно со Свердловской киностудией и организаторами Форума о новой медиакультуре «Мёд». Источник: http://uralfo.gov.ru Организаторы акции определили десять победителей, чьи работы лягут в основу сценария документального фильма Свердловской киностудии, посвященного 75-летию Великой Победы. Среди авторов посланий есть и представители Челябинской области.Всего на конкурс в период с 21 апреля по 17 мая поступило 1101 письмо не только из уральских регионов, но и других уголков нашей страны, сообщает пресс-служба уральского полпредства.Подводя итоги акции, заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФОотметил, что организаторы столкнулись с непростой задачей. «Каждое письмо могло лечь в основу целого фильма. Мы прочитали тысячу рассказов не только о войне, это еще и истории жизни нескольких поколений, размышления и, конечно, гордость за своего героического предка», - сказал Борис Кириллов.С сентября 2020 года на Свердловской киностудии приступит к написанию сценария, в основу которого будут взяты 10 отобранных писем, и разработке документально-постановочного фильма.«К адаптации сценария будут привлечены и сами победители - авторы писем. Производство фильма планируется начать в конце 2020 года и завершить весной 2021 года. Фильм будет состоять из постановочных сцен- реконструкций с участием актеров и, возможно, самих авторов конкурсных работ», - отметила директор по кинопроизводству Свердловской киностудии.Программный директор форума о новой медиакультуре «Мёд»отметила, что «во время прочтения таких посланий, благодарностей за мирное небо и даже просто рассказов правнуков о современной жизни своим героическим родственникам на глаза невольно наворачиваются слезы, а в голове стучит мысль «Никогда больше».«Наша редакция оценивала письма по нескольким критериям, один из которых – адаптируемость видеоряду. Я надеюсь, что часть этих историй войдет в фильм Свердловской киностудии и никого не оставит равнодушным», – сказала Надежда Балаева.Работы, отобранные для производства документального фильма:1. Краснобаева (Мутолапова) Светлана, Курганская область2. Мартыненко Карина, ЯНАО3. Торощина София, Свердловская область4. Орестова Елена, Тюменская область5.6. Слинкина Анастасия, Тюменская область7.8. Фомин Даниил, Свердловская область9. Хорев Владимир, ХМАО-Югра10. Теребенин Арсений, ХМАО-ЮграНапомним, акция «Письмо деду» стартовала в конце апреля 2020 года. Всем желающим предлагалось написать письмо своему родственнику, воевавшему на фронте или трудившемуся в тылу, восстанавливавшему города и села, рассказать о сегодняшнем дне, как изменилась жизнь, чем сейчас живет юное поколение, или просто сказать самые главные слова благодарности за жизнь и мирное небо над головой.Организаторами акции выступили аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе совместно со Свердловской киностудией и организаторами Форума о новой медиакультуре «Мёд». AzAzA 2020-06-30YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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