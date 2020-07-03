О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 2 июля

По состоянию на вечер 2 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 58 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 35 человек с COVID-19, 23 пациента лечится амбулаторно. Выздоровело 70 человек. 1 умер (29 мая).
2 июля зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19: 4 пациента госпитализированы в инфекционное отделение, 5 – лечатся амбулаторно. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 129 случаев заболевания.
Всего с 13.03.2020г. по 02.072020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1247 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Под медицинским наблюдением находятся 161 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.
Вирусологическая лаборатория ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России выполнила 4589 исследований на выявление РНК SARS-CoV-2.
Напомним, что, находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.
https://mru71.fmba.gov.ru/