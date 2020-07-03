2020-07-03YEKT10:00:00 | Губерния Объявлен старт второго этапа федерального конкурса авторских работ «Я — Созидатель» Источник: МояРоссия.рф









Фонд «Начинание» совместно с командой журнала «Русский репортер» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют о старте второго этапа федерального конкурса авторских работ «Я — Созидатель».Это конкурс историй о людях создающих и помогающих, активно меняющих жизнь вокруг себя: волонтерах, активистах, организаторах социальных инициатив, социально ответственных предпринимателях. В рамках конкурса предусмотрено три номинации: «Текст», «Фото» и «Мультимедиа». Участие могут принять как уже появлявшиеся в СМИ материалы (категория «Опубликованные»), так и материалы, впервые появившиеся на сайте конкурса или в социальных сетях (категория «Новые»). Подробную информацию о требованиях к материалам можно прочитать на сайте «Я — Созидатель».Накануне организаторы назвали победителей первого этапа конкурса, в числе которых оказались и представители Челябинской области. Это подборка фотографий Анастасии Дорогановой, которая рассказывает историю созидателя Владиславы Лаврентьевой, взявшей из детского дома двух мальчишек (категория «Новые», номинация «Фото»). Цепляет уже название работы «Положим в дурку, а куда его ещё девать?». А жюри охарактеризовало ее так: «Очень сильная и смелая история».Второй этап конкурса стартует 5 июля 2020 года. Для участия в нем необходимо подать заявку на сайте МояРоссия.рф до 23:50 (по московскому времени) 15 сентября 2020 года. Победители второго этапа будут объявлены не позднее 30 сентября 2020 года.Заявка считается поданной, как только работа опубликована на платформе конкурса. Следует отметить, что работы, не ставшие победителями в первом этапе, автоматически продолжают участвовать в обоих последующих этапах конкурса. Мы призываем участников делиться ссылками на свои материалы, чтобы как можно больше людей узнало о выдающихся авторах, героях-созидателях и их лучших практиках.Победителями этапа, как и прежде, станут шесть авторов и шесть героев их материалов, по одному победителю в каждой из номинаций и категорий. Каждый победитель получит денежный приз в размере 15 000 рублей.Работы будет оценивать независимое жюри, состоящее из известных журналистов и представителей третьего сектора. Возглавляет жюри Виталий Лейбин, один из основателей журнала «Русский репортер». Главными критериями оценки работ являются качество журналистской работы и масштаб и значимость героя и его дела. Именно сумма оценок по этим двум показателям и определит победителей следующего этапа.Чтобы повысить шансы участников на победу, организаторами запущена программа менторского сопровождения. Каждый участник конкурса может обратиться к наставникам (группой также руководит Виталий Лейбин), чтобы получить рекомендации по «доводке» своей истории и редакторское сопровождение на протяжении всего срока конкурса. Причем обратиться за помощью может не только автор, но и созидатель, желающий рассказать о своих добрых делах, но не имеющий достаточного журналистского опыта. Основная менторская работа будет вестись по электронной почте sozidatel@myrussia.team, но при необходимости консультации можно получить индивидуально или коллективно по онлайн-видеосвязи.Также во время второго этапа начнет свою работу образовательный блок конкурса «Я — Созидатель». Вскоре будут анонсированы двухдневные интенсивные тренинги для активистов и журналистов в 14 городах России. Тренинги будут включать в себя мастер-классы по созданию историй о созидателях в разных жанрах, углубление тем материалов участников конкурса, разработку плана самостоятельной работы под контролем преподавателей, обучение ключевым навыкам социального журналиста и многое другое.Ознакомиться с работами-победителями первого этапа конкурса можно здесь, работы других участников можно посмотреть на сайте МояРоссия.рф. Задать свои вопросы можно по почте sozidatel@myrussia.team или же в социальных сетях проекта: ВКонтакте, Facebook. Подробнее о конкурсе — на сайте «Я — Созидатель».По материалам портала МояРоссия.рф. Источник: МояРоссия.рфФонд «Начинание» совместно с командой журнала «Русский репортер» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют о старте второго этапа федерального конкурса авторских работ «Я — Созидатель».Это конкурс историй о людях создающих и помогающих, активно меняющих жизнь вокруг себя: волонтерах, активистах, организаторах социальных инициатив, социально ответственных предпринимателях. В рамках конкурса предусмотрено три номинации: «Текст», «Фото» и «Мультимедиа». Участие могут принять как уже появлявшиеся в СМИ материалы (категория «Опубликованные»), так и материалы, впервые появившиеся на сайте конкурса или в социальных сетях (категория «Новые»). Подробную информацию о требованиях к материалам можно прочитать на сайте «Я — Созидатель».Накануне организаторы назвали победителей первого этапа конкурса, в числе которых оказались и представители Челябинской области. Это подборка фотографий, которая рассказывает историю созидателя, взявшей из детского дома двух мальчишек (категория «Новые», номинация «Фото»). Цепляет уже название работы «Положим в дурку, а куда его ещё девать?». А жюри охарактеризовало ее так: «Очень сильная и смелая история».Второй этап конкурса стартует 5 июля 2020 года. Для участия в нем необходимо подать заявку на сайте МояРоссия.рф до 23:50 (по московскому времени) 15 сентября 2020 года. Победители второго этапа будут объявлены не позднее 30 сентября 2020 года.Заявка считается поданной, как только работа опубликована на платформе конкурса. Следует отметить, что работы, не ставшие победителями в первом этапе, автоматически продолжают участвовать в обоих последующих этапах конкурса. Мы призываем участников делиться ссылками на свои материалы, чтобы как можно больше людей узнало о выдающихся авторах, героях-созидателях и их лучших практиках.Победителями этапа, как и прежде, станут шесть авторов и шесть героев их материалов, по одному победителю в каждой из номинаций и категорий. Каждый победитель получит денежный приз в размере 15 000 рублей.Работы будет оценивать независимое жюри, состоящее из известных журналистов и представителей третьего сектора. Возглавляет жюри, один из основателей журнала «Русский репортер». Главными критериями оценки работ являются качество журналистской работы и масштаб и значимость героя и его дела. Именно сумма оценок по этим двум показателям и определит победителей следующего этапа.Чтобы повысить шансы участников на победу, организаторами запущена программа менторского сопровождения. Каждый участник конкурса может обратиться к наставникам (группой также руководит Виталий Лейбин), чтобы получить рекомендации по «доводке» своей истории и редакторское сопровождение на протяжении всего срока конкурса. Причем обратиться за помощью может не только автор, но и созидатель, желающий рассказать о своих добрых делах, но не имеющий достаточного журналистского опыта. Основная менторская работа будет вестись по электронной почте sozidatel@myrussia.team, но при необходимости консультации можно получить индивидуально или коллективно по онлайн-видеосвязи.Также во время второго этапа начнет свою работу образовательный блок конкурса «Я — Созидатель». Вскоре будут анонсированы двухдневные интенсивные тренинги для активистов и журналистов в 14 городах России. Тренинги будут включать в себя мастер-классы по созданию историй о созидателях в разных жанрах, углубление тем материалов участников конкурса, разработку плана самостоятельной работы под контролем преподавателей, обучение ключевым навыкам социального журналиста и многое другое.Ознакомиться с работами-победителями первого этапа конкурса можно здесь, работы других участников можно посмотреть на сайте МояРоссия.рф. Задать свои вопросы можно по почте sozidatel@myrussia.team или же в социальных сетях проекта: ВКонтакте, Facebook. Подробнее о конкурсе — на сайте «Я — Созидатель».По материалам портала МояРоссия.рф. AzAzA 2020-07-03YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Стартует фотоконкурс переписи населения «Страна в объективе»

Юные художники-победители из Озёрска

Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса реализованных проектов ...

Атом. Наука. Спорт

Озёрские лауреаты Всероссийского конкурса {comments_news}