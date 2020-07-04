О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 5 июля

По состоянию на вечер 5 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 56 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 30 человек с COVID-19, 26 пациентов лечится амбулаторно. Выздоровело 74 человека. 1 умер (29 мая).





4 июля зарегистрирован 1 новый случай COVID-19: пациент госпитализирован в инфекционное отделение. 5 июля новых случаев COVID-19 не зарегистрировано.





За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 131 случай заболевания.





Всего с 13.03.2020г. по 05.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1252 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.









Под медицинским наблюдением находятся 146 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.





Вирусологическая лаборатория ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России выполнила 4696 исследований на выявление РНК SARS-CoV-2.





Напомним, что, находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.









Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.









https://mru71.fmba.gov.ru/