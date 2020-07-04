Троицк приобрел новые автобусы по программе «Реальные дела»

Более 9 тыс. южноуральских выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку в первый день проведения экзамена, 6 июля, – всего самый массовый экзамен в Челябинской области планируют сдать 15,7 тыс. одиннадцатиклассников Подробнее