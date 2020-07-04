Троицк приобрел новые автобусы по программе «Реальные дела»

На улицы Троицка в июле выйдут сразу шесть новых автобусов. Машины марки «ПАЗ Вектор» были закуплены муниципалитетом на областные средства по программе «Реальные дела», инициированной губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и поддержанной партией «Единая Россия». Стоимость новых транспортных средств составила почти 16 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.
Новые автобусы зеленого цвета имеют современный дизайн, работают на газу и бензине. Общая вместимость салона – 39 человек, посадочных мест – 21. В салоне установлены две видеокамеры, одна из них направлена на пассажиров, другая – на дорогу.Глава города Александр Виноградов вместе с директором МУП «Троицкое ПАТП» Альбертом Гильмановым лично опробовали новый транспорт. По словам мэра, автобусы не только комфортны для пассажиров, но и безопасны. На маршруты они выйдут в середине июля.После приемки автобусов градоначальник провел выездное совещание с перевозчиками по вопросам обеспечения эффективной работы общественного транспорта. Директор ПАТП доложил о готовности с июля приступить к продаже пластиковых транспортных карт. При пользовании картой стоимость проезда дешевле на два рубля, пополнение баланса происходит онлайн или в ПАТП. Для тех пассажиров, кто хочет иметь всегда свободные руки, вместо карты могут изготовить браслет с таким же принципом действия. Все льготы на проезд по картам будут сохранены.Также на совещании сообщили, что на остановках появилось 120 табличек с расписанием движения общественного транспорта. Начался ремонт остановок по программе «Реальные дела». До конца августа будет установлено еще 12 новых остановочных комплексов в разных районах города.В заключение встречи глава города отметил, что работа по улучшению подвижного состава предприятия будет продолжена и задача на ближайшие годы – обновить весь автобусный парк МУП «Троицкое ПАТП» для удобства и комфорта пассажиров.
Источник: Пресс-служба администрации Троицка