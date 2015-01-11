Лучших участников медиаплощадки форума «УТРО» пригласили на стажировку в креативные агентства России

Завершилась работа медиаплощадки форума «УТРО», работу которой в онлайн-режиме организовали специалисты из Челябинской области. 125 молодых участников трека «Урал Медийный» за три дня посетили лекции, воркшопы, написали ботов, создали моушн-видео и вирусные ролики. По итогам смены лучшие из ребят получили призы от команды площадки, а партнеры выбрали стажеров в свои компании, сообщает Молодежный ресурсный центр.На закрытии объявили имена участников, которые попадут на стажировки в компании Урала: агентства Sisters и SMMashing Media, проект «Наполеон IT» и студию KOVIN VIDEO (Челябинск). Победителей конкурса примут и в агентствах write for you (Екатеринбург), «Менделеев Маркетинг», «Сленг» и «Медиаполис» (Тюмень), а также в Региональном центре патриотического воспитания (Ноябрьск). Также места на стажировки для уральцев приготовлены на телеканале Russia Today, проектах Russia Beyond и «МАСТ» (Москва), агентствах Traffic Isobar (Санкт-Петербург) и «Территория УСПЕХА» (Калининград).Представители агентств выбрали тех, кто попадет к ним в компании, по результатам работы на хакатоне. Так, участники создали боты в Telegram о возможностях банков для предпринимателей и путешествиях на Урале, моушн-видео о Челябинске и раздельном сборе отходов, и ролики в TikTok о бизнесе и типах туристов. На полную разработку и внесение правок в проект у молодых людей было менее 24 часов.Напомним, смена стартовала 3 июля. За три дня образовательной программы на площадке выступили 10 экспертов. Участники погрузились в темы медиакомпетенций, контента и креатива, учились создавать ботов в Telegram и работать в TikTok, осваивали моушен-дизайн. В содержание площадки также вошли общая программа форума «УТРО», паблик-токи от партнеров, работа с наставниками, развлекательные интерактивы с модератором и командой трека. Новости о работе «Урала Медийного», отзывы участников и фотоотчеты можно найти в официальной группе VK и аккаунте в Instagram.