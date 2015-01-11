Лучших участников медиаплощадки форума «УТРО» пригласили на стажировку в креативные агентства России

В Челябинске появится стела в память о присвоении мегаполису звания «Город трудовой доблести». Место, где разместится знаковый объект, выберут сами горожане.

2 июля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». В южноуральской столице решили установить стелу, которая будет напоминать всем о бесценном вкладе наших предков в Великую Победу. Где она появится, станет известно по результатам опроса, стартовавшего на портале «Активный житель74».«Я от всей души поздравляю всех челябинцев с присвоением такой высокой награды и благодарю каждого, кто пришел на пункты голосования и поддержал свой родной город. Более 400 тысяч челябинцев высказались за присвоение нашему городу этого почетного титула! И я призываю всех челябинцев принять участие в голосовании и выбрать сквер, в котором будет установлена памятная стела с изображением герба города и строк из указа Президента РФ о присвоении звания», - отметила глава Челябинска Наталья Котова.В настоящее время ведется разработка эскизного проекта, а для установки стелы предлагается три сквера: около ЮУрГУ (на пересечении улиц Тернопольской и Сони Кривой), на Аллее Славы (на улице Цвиллинга) и на Площади Павших революционеров (на пересечении улиц Труда и Российской).Голосование доступно по ссылке часов https://opros.gosuslugi74.ru/poll/1394 и продлится до 18:00 часов 10 июля. Для участия в голосовании необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг (gosuslugi.ru), сообщает пресс-служба городской администрации. Подробнее