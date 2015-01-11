2020-07-06YEKT14:00:00 | Губерния Берега южноуральских озер очищают от незаконных ограждений Источник: Пресс-служба минэкологии Челябинской области









В Челябинской области сносят незаконные ограждения на берегах озер. На озере Тургояк убрали забор между базой отдыха «Светлячок» и клубом-отелем «Золотой пляж», который мешал свободному доступу людей к воде, сообщает министерство экологии.Работа ведется по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В конце июня были демонтированы ограждения на озере Увильды, чего активно добивались местные жители. На днях в прибрежной зоне озера Тургояк снесли секции забора между базой отдыха «Светлячок» и клубом-отелем «Золотой пляж», которые мешали людям свободно подойти к воде. Одновременно для отдыхающих оборудовали специальные калитки, через которые можно пройти на пляж.«Поручение, данное губернатором Алексеем Текслером, активно исполняется. Прибрежная территория озер очищается от ограждений, которые были установлены в нарушение федерального законодательства. Еще многое предстоит сделать для сохранения южноуральских озер, предстоит большая работа с собственниками земельных участков, продолжение контрольно-надзорных мероприятий. Уже предприняты очень важные шаги в этом направлении, и работа будет продолжаться», - сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.Меры, направленные на сохранение южноуральских озер, уже оценили общественники. Руководитель Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов отметил, что необходимо повышать ответственность за нарушения, связанные с ограничением доступа граждан к водным объектам. Источник: Пресс-служба минэкологии Челябинской областиВ Челябинской области сносят незаконные ограждения на берегах озер. На озере Тургояк убрали забор между базой отдыха «Светлячок» и клубом-отелем «Золотой пляж», который мешал свободному доступу людей к воде, сообщает министерство экологии.Работа ведется по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В конце июня были демонтированы ограждения на озере Увильды, чего активно добивались местные жители. На днях в прибрежной зоне озера Тургояк снесли секции забора между базой отдыха «Светлячок» и клубом-отелем «Золотой пляж», которые мешали людям свободно подойти к воде. Одновременно для отдыхающих оборудовали специальные калитки, через которые можно пройти на пляж.«Поручение, данное губернатором Алексеем Текслером, активно исполняется. Прибрежная территория озер очищается от ограждений, которые были установлены в нарушение федерального законодательства. Еще многое предстоит сделать для сохранения южноуральских озер, предстоит большая работа с собственниками земельных участков, продолжение контрольно-надзорных мероприятий. Уже предприняты очень важные шаги в этом направлении, и работа будет продолжаться», - сообщил заместитель министра экологии Челябинской областиМеры, направленные на сохранение южноуральских озер, уже оценили общественники. Руководитель Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологииотметил, что необходимо повышать ответственность за нарушения, связанные с ограничением доступа граждан к водным объектам. AzAzA 2020-07-06YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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