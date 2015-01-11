2020-07-07YEKT08:00:00 | Губерния Студенты Челябинска помогают в проведении ЕГЭ Источник: ЧРО МООО «РСО»









В этом году Челябинский областной студенческий отряд впервые помогает школам в проведении Единого государственного экзамена. На пунктах сдачи экзамена волонтеры контролируют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

6 июля студенты помогали в 27 школах Челябинска во время госэкзамена по русскому языку. В их зону ответсвенности входит ориентация ребят по территории учебных заведений, измерение у участников экзамена температуры с помощью бесконтактного термометра и соблюдение социальной дистанции. Все добровольцы работали на пунктах сдачи ЕГЭ в масках и перчатках.«Мы начали помогать в школах в конце июня. Сначала для нас провели инструктаж, рассказали функционал. В день проведения ЕГЭ мы приезжаем в школу, нам в обязательном порядке выдают защитные средства – маски и перчатки. Мы следим за соблюдением эпидемиологических норм, в частности смотрим за соблюдением школьниками дистанции в 1,5 метра. Это замечательно, что в период пандемии одиннадцатиклассники все равно могут сдать Единый государственный экзамен, а мы можем оказать посильную помощь», – сказал волонтер студенческих отрядов, помогавший в гимназии №118 Курчатовского района.Практику помощи в проведении экзамена добровольцы планируют повторить и в следующем году. Источник: ЧРО МООО «РСО»В этом году Челябинский областной студенческий отряд впервые помогает школам в проведении Единого государственного экзамена. На пунктах сдачи экзамена волонтеры контролируют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.6 июля студенты помогали в 27 школах Челябинска во время госэкзамена по русскому языку. В их зону ответсвенности входит ориентация ребят по территории учебных заведений, измерение у участников экзамена температуры с помощью бесконтактного термометра и соблюдение социальной дистанции. Все добровольцы работали на пунктах сдачи ЕГЭ в масках и перчатках.«Мы начали помогать в школах в конце июня. Сначала для нас провели инструктаж, рассказали функционал. В день проведения ЕГЭ мы приезжаем в школу, нам в обязательном порядке выдают защитные средства – маски и перчатки. Мы следим за соблюдением эпидемиологических норм, в частности смотрим за соблюдением школьниками дистанции в 1,5 метра. Это замечательно, что в период пандемии одиннадцатиклассники все равно могут сдать Единый государственный экзамен, а мы можем оказать посильную помощь», – сказал волонтер студенческих отрядов, помогавший в гимназии №118 Курчатовского района.Практику помощи в проведении экзамена добровольцы планируют повторить и в следующем году. AzAzA 2020-07-07YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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