В челябинской областной больнице №3 установили современные кабины для санитарной обработки пациентов и персонала

Главврач Областной клинической больницы № 3 Михаил Вербицкий презентовал новую дезинфицирующую кабину в приемном покое больницы. Всего таких кабин две (вторая – в инфекционном отделении). Пока ОКБ №3 единственное медицинское учреждение в нашем регионе, где используют данную модель кабин.
«Теперь как сотрудники, так и пациенты проходят через автоматические дезинфицирующие кабины, позволяющие уничтожить до 99% всех вирусов и бактерий. Такие кабины успешно зарекомендовали себя в ковидном отделении, где это особенно необходимо при выходе из «красной зоны», - говорит главврач.Установка работает с помощью парогенераторов. При проходе за ширму осуществляется обработка холодным туманом из взвеси антисептика. Состав для генерации дезинфицирующего тумана, одобренный Роспотребнадзором, подается сразу из нескольких форсунок под высоким давлением, обволакивает всё тело и все поверхности. Время обработки составляет около 5 секунд. Это позволяет за момент прохождения комплекса ликвидировать вирусные частицы на одежде, коже и волосах и абсолютно безопасен для человека. Раствор не оставляет следов на одежде и полностью высыхает за несколько секунд.