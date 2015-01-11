В областной больнице № 3 обновили отделение урологии

В одном из крупнейших медицинских учреждений региона – Челябинской областной клинической больнице №3 – завершился капитальный ремонт отделения урологии. Теперь здесь готовы принять до 32 больных одновременно, первые пациенты поступят уже к середине июля.Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов и главный врач ОКБ №3 Михаил Вербицкий провели осмотр обновленного отделения. По словам медиков, в подразделении увеличена пропускная способность. Это стало возможным благодаря внедрению современных, малоинвазивных методов лечения, которые позволяют уйти от риска операции и дальнейшей травматизации.«Если раньше пациент лежал порядка двух недель, то современные методики позволяют сократить его пребывание в больнице до трех-четырех дней», — пояснил главврач.Как отметил Юрий Семенов, в ОКБ №3 находится одно из лучших в регионе урологический отделений и по укомплектованности кадрами, и по медицинскому оборудованию, и по оказанию высокотехнологичной помощи. А теперь еще и по уровню комфорта.«Кроме чисто медицинских ноу-хау, в отделении постарались создать комфортную атмосферу для врачей и больных. Действительно, освеженные ремонтом коридоры и палаты теперь выкрашены в уютные и сочные цвета, новые койки и специальные матрасы как нельзя лучше подходят для лечения урологии. А значит, здесь будет комфортно пролечиваться и быстро выздоравливать», - сказал министр.По словам главного врача больницы, ремонт длился три месяца. Средства в размере 3,5 млн рублей были выделены из областного бюджета. На очереди – ремонты приемного покоя и эндоскопического отделения ОКБ № 3.