По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):10 июля в юго-западных и восточных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), местами в западных и юго-восточных районах –

высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

В отдельных районах Челябинской области сохраняется вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных.

Прогнозируемые и установившиеся классы пожарной опасности доводятся в ежедневном оперативном прогнозе. Руководителям организаций, коммунально-технических служб (в пределах своих компетенций и полномочий):

- организовать взаимодействие со службами МВД, ЖКХ, дорожного хозяйства, энергетики, по обмену информацией и совместным действиям;

- запретить разведение костров (в т. ч. для приготовления пищи), сжигание мусора и проведение пожароопасных работ на территориях населенных пунктов;

- принять дополнительные меры по противопожарному обустройству территорий населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных пунктов, удаление сухой растительности и др.);

- принять необходимые меры по недопущению возникновения пожаров на имеющихся в границах муниципальных образований землях сельскохозяйственного назначения;

- принять меры по обеспечению запасов воды для целей пожаротушения, в т. ч. установка в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой;

- провести уточнение планов эвакуации и планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организовать транспортное обеспечение в случае проведения эвакуационных мероприятий;

- организовать проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности и вводимых ограничениях в связи с повышением пожарной опасности;

- подготовить для возможного использования имеющуюся водовозную и землеройную технику - организовать патрулирование территорий населенных пунктов силами местного населения, старост населенных пунктов и членами добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения.

- принять меры по ограничению входа и въезда в леса, расположенные на территории Челябинской области, граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по предупреждению и тушению природных пожаров.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43585/