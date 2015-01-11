2020-07-09YEKT14:00:00 | Губерния Пляж на Первом озере отвечает всем требованиям по санитарным нормативам и безопасности Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области









Сегодня, 9 июля, пляж на Первом озере в Челябинске проинспектировали представители министерства общественной безопасности региона, ГУ МЧС России и городской администрации.



Специалисты проверили работу матросов-спасателей и мобильного комплекса информирования и оповещения населения, а также оценили проведенные в этом году работы по благоустройству. Как рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, в благоустройство территории пляжа Первого озера вложено более двух миллионов рублей, работы были проведены в течение двух месяцев.«Здесь сейчас имеется вся необходимая инфраструктура, абсолютно по всем санитарным нормам согласованная с Роспотребнадзором. Здесь находятся медицинский пункт, информационные стенды, спасательная служба, которая ведет постоянное наблюдение. Кроме того, пляж оборудован современными раздевалками и душевыми кабинами, поделены детская и взрослые зоны для купания, проведено водолазное обследование дна. Мы можем видеть здесь и настилы, и сходы в воду для маломобильных групп населения. Также мы сделали теневой навес и современные лавочки. Но самое основное - завезен белоснежный песок. Здесь можно представить, что ты находишься на юге России и отдыхаешь на море», – отметил Александр Астахов.Напомним, купальный сезон в Челябинской области открыт с 7 июля. В Челябинске разрешенными для купания являются 12 пляжей. Это значит, что там есть вся необходимая инфраструктура и дежурят спасатели.«Мы призываем жителей воспользоваться тем, что город для них сделал. Вот они оборудованные пляжи – вся инфраструктура есть, безопасность обеспечена. Пожалуйста, пользуйтесь. Самое главное при этом – следите за детьми, следите за собой. Я еще раз призываю жителей отдыхать в жаркое время только в разрешенных местах, отведенных для купания. Это ваша безопасность и безопасность ваших детей», – сказала и.о. министра общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина.Отметим, что в Челябинске в этом году впервые создана поисково-спасательная служба на водных объектах, сейчас там работает свыше 120 спасателей, в том числе и патрульные группы, которые проводят рейды в местах купания людей.Список пляжей в Челябинске, разрешенных для купания, доступен Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской областиСегодня, 9 июля, пляж на Первом озере в Челябинске проинспектировали представители министерства общественной безопасности региона, ГУ МЧС России и городской администрации.Специалисты проверили работу матросов-спасателей и мобильного комплекса информирования и оповещения населения, а также оценили проведенные в этом году работы по благоустройству. Как рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйствув благоустройство территории пляжа Первого озера вложено более двух миллионов рублей, работы были проведены в течение двух месяцев.«Здесь сейчас имеется вся необходимая инфраструктура, абсолютно по всем санитарным нормам согласованная с Роспотребнадзором. Здесь находятся медицинский пункт, информационные стенды, спасательная служба, которая ведет постоянное наблюдение. Кроме того, пляж оборудован современными раздевалками и душевыми кабинами, поделены детская и взрослые зоны для купания, проведено водолазное обследование дна. Мы можем видеть здесь и настилы, и сходы в воду для маломобильных групп населения. Также мы сделали теневой навес и современные лавочки. Но самое основное - завезен белоснежный песок. Здесь можно представить, что ты находишься на юге России и отдыхаешь на море», – отметил.Напомним, купальный сезон в Челябинской области открыт с 7 июля. В Челябинске разрешенными для купания являются 12 пляжей. Это значит, что там есть вся необходимая инфраструктура и дежурят спасатели.«Мы призываем жителей воспользоваться тем, что город для них сделал. Вот они оборудованные пляжи – вся инфраструктура есть, безопасность обеспечена. Пожалуйста, пользуйтесь. Самое главное при этом – следите за детьми, следите за собой. Я еще раз призываю жителей отдыхать в жаркое время только в разрешенных местах, отведенных для купания. Это ваша безопасность и безопасность ваших детей», – сказала и.о. министра общественной безопасности Челябинской области.Отметим, что в Челябинске в этом году впервые создана поисково-спасательная служба на водных объектах, сейчас там работает свыше 120 спасателей, в том числе и патрульные группы, которые проводят рейды в местах купания людей.Список пляжей в Челябинске, разрешенных для купания, доступен по ссылке AzAzA 2020-07-09YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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