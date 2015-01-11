О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 9 июля

По состоянию на вечер 9 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 72 человека. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 39 человек с COVID-19, 33 пациента лечится амбулаторно. Выздоровело 79 человек. 1 умер (29 мая).
9 июля зарегистрировано 2 новых случая COVID-19: пациенты госпитализированы в инфекционное отделение. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 152 случая заболевания коронавирусом.
Всего с 13.03.2020г. по 09.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1320 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Под медицинским наблюдением находятся 179 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.
Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 4872 исследования.
Напомним, что, находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.
https://mru71.fmba.gov.ru/