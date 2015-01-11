В Челябинской области действует бесплатная парковка для инвалидов

Уральские ученые ищут лекарство от коронавируса нового типа – сотрудники Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Южно-Уральс кого госуниверситета (ЮУрГУ) выделили вещества, которые активно борются с вирусом и убивают его Подробнее
С начала июля в каждый район южноуральской столицы вышли работать бойцы Челябинского областного студенческого отряда. Молодежь наводит порядок на территориях с утра до вечера, сообщает Молодежный ресурсный центр. В Калининском районе студенты очищают от мусора набережную реки Миасс, в Советском – берега озера Смолино и Шершневского водохранилища. В Ленинском районе бойцы трудятся на благоустройстве парка «Плодушка». Преображается Сад Камней в центре города и сквер «Молодежный» в Тракторозаводском районе. Также студотряды наводят порядок в Северо-Западном парке Курчатовского района и выполняют работы в Металлургическом районе Челябинска.Впечатлением от новой деятельности поделилась боец студенческого педагогического отряда «Улыбка» Ксения Зуева: «Первые дни работы дались нам нелегко. Мы столкнулись с необычными местами для уборки, но, несмотря на это, нам нравится то, чем мы занимаемся. Мы работаем в хорошем коллективе, постоянно общаемся, шутим и слушаем музыку, поэтому время проходит довольно быстро».Сейчас в Челябинске на благоустройстве трудятся более 130 человек из отрядов разной специализации. Помимо этого, студенты работают спасателями на водных объектах и приводят в порядок здания и территорию ЧелГУ.Молодежь будет выполнять работы в городе до осени. Отметим, что студенческие отряды области впервые занимаются благоустройством Челябинска.[gallery] Подробнее
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.Подать заявление можно в личном кабинете на портале Госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При этом заявления в клиентских службах Пенсионного фонда приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов. Подать заявление можно только на одно транспортное средство. При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид передвигается по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф.Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат органы власти всех субъектов, которые и определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах.Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 года, - до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно.Подробнее по ссылке http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/06/30/208500.