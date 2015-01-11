В Челябинской области действует бесплатная парковка для инвалидов

С начала июля в каждый район южноуральской столицы вышли работать бойцы Челябинского областного студенческого отряда. Молодежь наводит порядок на территориях с утра до вечера, сообщает Молодежный ресурсный центр.

В Калининском районе студенты очищают от мусора набережную реки Миасс, в Советском – берега озера Смолино и Шершневского водохранилища. В Ленинском районе бойцы трудятся на благоустройстве парка «Плодушка». Преображается Сад Камней в центре города и сквер «Молодежный» в Тракторозаводском районе. Также студотряды наводят порядок в Северо-Западном парке Курчатовского района и выполняют работы в Металлургическом районе Челябинска.Впечатлением от новой деятельности поделилась боец студенческого педагогического отряда «Улыбка» Ксения Зуева: «Первые дни работы дались нам нелегко. Мы столкнулись с необычными местами для уборки, но, несмотря на это, нам нравится то, чем мы занимаемся. Мы работаем в хорошем коллективе, постоянно общаемся, шутим и слушаем музыку, поэтому время проходит довольно быстро».Сейчас в Челябинске на благоустройстве трудятся более 130 человек из отрядов разной специализации. Помимо этого, студенты работают спасателями на водных объектах и приводят в порядок здания и территорию ЧелГУ.Молодежь будет выполнять работы в городе до осени. Отметим, что студенческие отряды области впервые занимаются благоустройством Челябинска.[gallery] Подробнее