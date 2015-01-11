О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 10 июля

По состоянию на вечер 10 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 87 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 45 человек с COVID-19, 42 пациента лечится амбулаторно. Выздоровело 82 человека. 1 умер (29 мая).

10 июля зарегистрировано 18 новых случаев COVID-19: 8 пациентов госпитализировано в инфекционное отделение, 10 лечится амбулаторно. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 170 случаев заболевания коронавирусом.

Всего с 13.03.2020г. по 10.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1366 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением находятся 229 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 4965 исследования.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинскй области продлен до 26 июля. Находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.