Сезон отпусков. Куда можно улететь из Челябинска, пока закрыты границы

Лето – традиционный сезон отпусков. Многие южноуральцы, как правило, отправляются в путешествия. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса международные направления ограничены. В то же время перелеты внутри страны открыты. Куда можно улететь из Челябинска летом-2020, выяснял корреспондент сайта cheltv.ru.

Традиционно, наибольшей популярностью летом пользуются южные направления.

Сочи

Из Челябинска в Сочи сейчас выполняются по 2-3 рейса ежедневно сразу несколькими авиакомпаниями пять дней в неделю: со вторника по четверг и по выходным.

Симферополь

Улететь в Крым из Челябинска можно дважды в неделю: по средам (3 рейса в день) и по субботам (2 рейса в день).

Анапа

В еще один южный российский курорт на самолете из Челябинска можно попасть по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям (по одному рейсу в день).

Краснодар

В столицу Кубани из Челябинска регулярно летают по одному рейсу в день пять дней в неделю: со вторника по четверг и по выходным.

Ростов-на-Дону

В главный город Ростовской области, считающийся “воротами Кавказа”, из южноуральской столицы также можно улететь: один рейс в день по средам, пятницам и воскресеньям.

Минеральные воды

На пользующийся популярностью не курорт можно отправиться по средам и воскресеньям (один рейс в день).

Москва

Помимо южных маршрутов, популярны, конечно, и полеты в столицу. Ежедневно доступно по семь рейсов, которые выполняют четыре авиакомпании в три аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Санкт-Петербург

Чтобы побывать в Северной столице, можно выбрать один из трех рейсов, отправляющихся ежедневно силами трех авиакомпаний.

Новосибирск

Также ежедневно выполняются и рейсы в Новосибирск, но с меньшей частотой: лишь один рейс в день.

Красноярск

В другой крупный сибирский центр из Челябинска самолеты летают по вторникам и пятницам (1 рейс в день).

Новый Уренгой

В новый Уренгой из южноуральской столицы по рейсу в день вылетает по понедельникам и пятницам.

Как отметили в пресс-службе челябинского аэропорта, в июне пассажиропоток вырос уже в 3,7 раза по сравнению с маем. И эта тенденция должна сохраниться. Так, уже открыта продажа билетов на прямые рейсы до Калининграда, которые стартуют с 16 июля по четвергам и воскресеньям (1 раз в день). Планируется и запуск полетов в Геленджик.

Кроме того, уже вскоре может возобновиться и международное сообщение: со странами, где обстановка по коронавирусу наиболее спокойная. Маршруты сейчас оценивают в российском правительстве, а Минтрансу поручено до конца недели проверить готовность аэропортов.

https://www.cheltv.ru/sezon-otpuskov-kuda-uletet-iz-chelyabinska/