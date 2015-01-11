Миасский приют для мам присоединился к всероссийской акции «Подари мне жизнь!»

Миасский приют для мам «Твоя надежда» присоединился к всероссийской акции «Подари мне жизнь!». Проект направлен не только на предотвращение абортов, но также на сохранение семейных ценностей и традиций. Акция проводится тся приютом с 9 по 15 июля. «В июле все мероприятия «Твоей надежды» посвящены Дню семьи, любви и верности и акции «Подари мне жизнь». Еще в 2016 году мы подружились с многодетными мамами из деревни Халитово и с тех пор поддерживаем их. На днях полную «Газель» с одеждой, колясками и другими необходимыми вещами отправили нашим сельским друзьям. Наш волонтер Алиса Тулкибаева взяла на себя раздачу помощи, – рассказала руководитель проекта приюта для мам Наталья Фионик
. – Деревенские мамы очень довольны и благодарят за помощь». Также в рамках цикла просветительских мероприятий приют «Твоя надежда» и НКО «Школа Счастливого Родительства» провели в городском сквере совместную просветительскую акцию для взрослых и конкурс рисунков для детей. Пока малыши соревновались в рисовании ромашек на тротуаре и своих ладошек красками на бумаге, волонтеры раздали взрослым информационные буклеты. Добровольцы рассказали о защите жизни ребенка до рождения и той помощи, которую может получить беременная женщина или женщина с новорожденным в приюте для мам. Психолог, руководитель «Школы Счастливого Родительства» Ольга Шалдова
провела для всех желающих консультации по семейным вопросам. Напомним, «Твоя Надежда» реализует не только проект приюта, но и поддерживает многодетные и малообеспеченные семьи Миасса. Так, с 2013 года при организации работает так называемый «Шкаф помощи» (г. Миасс, ул. Победы, 20). Это своего рода пункт выдачи помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и воспитывающим малолетних детей.Напомним, в 2019 году приют выиграл президентский грант. На полученные средства оплачиваются коммунальные услуги, работа юриста, воспитателя, психолога и куратора. Кроме того, запланировано приобрести технику для проведения информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику абортов, социального сиротства, поддержку материнства. Приют «Твоя надежда» находится по адресу: г. Миасс, пр. Макеева, 19. Здесь могут получить помощь беременные женщины и женщины с детьми, а желающие поддержать семьи могут принести по указанному адресу вещи.Контактные телефоны: 8-908-577-86-45, 8-908-057-25-57;E-mail: fionikn@yandex.ru
;Сайт: tnmiass.ruГруппа ВКонтакте: vk.com/club56726935. Справочно: В Челябинской области работают общественные организации, готовые оказать всестороннюю помощь женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: – «Дом для мамы» (г. Магнитогорск).
Сайт: https://ddm74.ru/about
Страница в соц. сети: https://vk.com/ddmam
.Тел.: +7 (922) 759-10-58. – Социальная служба Каслинского-Снежинского благочиния Челябинской епархии РПЦ «Радость моя» (Каслинский район).
Страница в соц. сети: https://vk.com/czmid
.Тел.: 89511262271 – Центр поддержки семьи «Два крыла» (г. Миасс)
Страница в соц.сети: https://vk.com/wingssvk
.Телефон: 89518013175 – Приют для мам «Твоя надежда» (г. Миасс)
Страница в соц.сети: https://vk.com/club56726935
.Тел.: 89085778645 – Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег» (Челябинск)
Сайт: http://bereg74.org/
.Тел.: 8 351 2230309 – Социальный приют для кризисных беременных и матерей
, попавших в трудную жизненную ситуацию при храме Рождества Христова (Катав-Ивановский район, г. Юрюзань).Тел.: 8-912-300-66-30.– Благотворительный Фонд во имя святителя Иоанна Златоуста
оказывает помощь малоимущим гражданам, детям, оставшимся без попечения родителей, пенсионерам, инвалидам и другим категориям социально незащищенных лиц (Златоуст). Сайт: https://fondzlatousta.ru/
Тел.: 8-951-127-93-57. Страница в соц. сети: https://vk.com/club50599518
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