Некоммерческие организации Южного Урала стали лидерами в грантовом конкурсе

Южный Урал стал лидером по количеству победителей в открытом конкурсе «Школа филантропии» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Грантами отмечены некоммерческие организации Копейска, Миасса, Сатки и Челябинска.
В рамках проекта эксперты определили победителей первого цикла открытого конкурса «Школа филантропии». Ими стали 26 инициативных групп из 15 регионов России в номинации «Личные практики» и 52 некоммерческие организации (НКО) из 26 регионов страны в номинации «Точки роста».Челябинская область наряду с Москвой заняла почетное первое место по количеству победителей конкурса. Грант размером до 300 тыс. рублей в номинации «Точки роста» выиграли Благотворительный фонд «Теплая помощь» (г. Челябинск), Миасский благотворительный фонд «От сердца к сердцу» (г. Миасс), Фонд поддержки и развития Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N14» «Импульс» (г. Сатка) и Автономная некоммерческая организация «Центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, молодым инвалидам, семьям с детьми-инвалидами и инвалидам Великой Отечественной войны «Доброта» (г. Копейск).Обладателями благотворительной помощи размером до 150 тыс. рублей в номинации «Личные практики» стали: Евгения Зайцева из Озерска, Алексей Рогозников из Миасса и Юлия Кудрина из Снежинска.Отметим, что конкурс «Школа филантропии» стал дополнительным комплексом мер, предпринимаемых Фондом для поддержки российского некоммерческого сектора, благотворительности и волонтерства в период эпидемиологического кризиса. Конкурс призван стать стартовой площадкой для развития не только уже поддержанных инициатив, но и множества других идей, которые появятся в будущем.Также напомним, что Фонд президентских грантов проводит специальный конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Заявки на конкурс принимаются до 15 июля 2020 года.Список всех победителей конкурса доступен по ссылке https://fondpotanin.ru/press/news/vmeste-protiv-krizisa/